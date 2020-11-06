Mobil uygulamaların indirme sayılarını düzenli olarak açıklayan Sensor Tower, ekim ayı sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre dünya genelindeki Google Play Store ve App Store kullanıcıları, ekim ayında en çok TikTok'u indirdiler. Bu uygulamayı, WhatsApp ve Facebook takip etti.

Sensor Tower, ekim ayı için mobil uygulama araştırma sonuçlarını açıkladı. Platformun yaptığı açıklamalar, dünya genelindeki akıllı telefon kullanıcılarının ekim ayında en çok hangi uygulamaları indirdiklerini gözler önüne seriyor. Açıklanan verilere baktığımızda, sıklıkla tartışılsa da son yılların en popüler sosyal medya platformlarından TikTok'a olan ilginin, her geçen gün biraz daha arttığını gözler önüne seriyor.

Sensor Tower'ın araştırması, sadece Google Play Store ve App Store'daki verileri kapsıyor. Ayrıca piyasadaki mobil oyunlar da Sensor Tower'ın araştırmasına dahil değil. Ancak yine de bu verilerin bile çok tutarlı olduğunu bile söylemek gerekiyor. Peki dünya genelindeki kullanıcılar, ekim ayında hangi mobil uygulamalara ilgi gösterdiler?

İşte ekim ayında en çok indirilen mobil uygulamalar

App Store ve Google Play Store'dan alınan ekim ayı verileri, kullanıcıların en çok TikTok'u indirdiklerini gösteriyor. Haliyle ekim ayının en çok indirilen mobil uygulaması, TikTok olarak karşımıza çıkıyor. Bu uygulamayı, iOS platformunda Zoom, Android platformunda ise WhatsApp takip etti. WhatsApp'ın Android ekosisteminde bu kadar çok indirilmesinin nedeni, piyasadaki yeni Android telefonların fazlalılığından kaynaklanıyor.

Sensor Tower'ın paylaştığı verilere baktığımızda, kullanıcıların genel olarak sosyal ağ ve mesajlaşma uygulamalarına ilgi gösterdiklerini görüyoruz. Bu bağlamda App Store'daki Widgetsmith uygulamasının sahip olduğu popülaritesini, iOS 14'le gelen widgetların kullanıcılar tarafından özelleştirilmeye çalıştığının bir göstergesi. Bu arada sosyal medyanın atalarından olan Snapchat, son dönemlerde küllerinden yeniden doğuyor gibi görünüyor.

Sensor Tower, ekim ayındaki en popüler uygulamaların indirilme sayılarını da açıkladı. Buna göre TikTok, ekim ayında toplam 66 milyon civarında indirildi. Bu indirme sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla, yüzde 9,5'lik bir artış yaşandığı anlamına geliyor. WhatsApp ise ekim ayında, dünya genelinde 57 milyon kez indirildi. Bu indirme sayısının yüzde 30'unu Hindistan karşıladı.