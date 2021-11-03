Ekim ayında ilanda olan ikinci el araçlar üzerinden bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma, ikinci el otomotiv pazarında Renault ve Fiat hakimiyeti olduğunu gözler önüne serdi. İşte ekim ayının ikinci el otomotiv pazarı verileri...

İkinci el otomotiv sektöründe sıklıkla tercih edilen platformlardan bir tanesi olan arabam.com, ekim ayına ilişkin çarpıcı veriler açıkladı. Platformdaki ilanlar üzerinden anlamlı veriler oluşturan ekip, onca ilan arasında 50 bin TL ve altında ikinci el aracın neredeyse kalmadığını gözler önüne serdi. Açıklanan verilere göre ekim ayında ilanda olan ikinci el araçların çok büyük bir bölümü, 50 bin 1 TL ila 150 bin TL aralığına yerleşiyor.

arabam.com'un verilerine göre ekim ayında ilanda olan ikinci el otomobillerin yüzde 19'unu tek başına Renault oluşturdu. Türkiye'de çok tutulan bir marka olan Fiat da Renault ile kaderi paylaştı. Bu iki markayı takip eden diğer markalar ise yüzde 15 ile Volkswagen, yüzde 12 ile Ford, yüzde 10 ile Opel, yüzde 7 ile Hyundai, yüzde 6 ile Peugeot, yüzde 5 ile Toyota, yüzde 4 ile Citroen ve yüzde 3 ile de Honda takip etti.

En çok ilana çıkan otomobil modelleri ise şöyle

Yayındaki ilanlara göre vatandaşlar en çok, Renault Clio ile Opel Astra'yı satmak için arabam.com'un yolunu tuttular. Bu iki modelin ekim ayında ilanda olma oranı yüzde 13'tü. Renault Megane yüzde 12, Ford Focus yüzde 11, Volkswagen Passat yüzde 10, Toyota Corolla yüzde 10, Fiat Egea yüzde 8, Honda Civic yüzde 8, Volkswagen Polo yüzde 8 ve Opel Corsa ise tüm ilanların yüzde 7'sini oluşturdu.

Dizel araçlar daha fazla satılmak isteniyor

arabam.com'daki ilan verileri, ilanda olan araçların yüzde 55'inin dizel olduğunu gözler önüne seriyor. Benzinli araçların oranı ise yüzde 19. Bu durum, ikinci elde satışan çıkan araçların yaşlarıyla da tutarlı. Zira ekim ayında ilanda olan araçların yüzde çok büyük bir bölümü 2017 ila 2011 model yıllarına sahipler. Hatırlayanlarınız olacaktır; o yıllarda benzinin ciddi anlamda pahalı olması, vatandaşı dizel araca yöneltiyordu. Ancak benzin ile motorin arasındaki makasın kapanması, dizel aracın avantajını sıfırlamış durumda.

Ekim ayında ilana çıkan araçlara kilometre bazında baktığımızda, ne yazık ki pek de iyi sonuçlar göremiyoruz. Çünkü ilandaki araçların yüzde 77'sinin sahip olduğu kilometre, 50 bin ile 300 bin kilometre arasında yer alıyor. Baremi yalnızca 200 bin ila 300 bin kilometre aralığına düşürdüğümüzde, ilandaki araçların yüzde 26'sının bizleri karşıladığını görüyoruz.

Son olarak, ikinci el pazarında manuel vitesli araçların daha fazla olduğunu belirtelim. Öyle ki ilanların yüzde 67'si manuel vitese sahip. Yüzde 33'lük bölümü ise otomatik vitesli araçlar oluşturuyor. Ancak birkaç yıl sonra bu oranların tam tersine dönebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü istatistikler, manuel vitesli araç satışlarının oldukça düşük seviyelere gerilediğini gözler önüne seriyor...