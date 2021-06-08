Hasan Ruhani Kripto Paraların Yasallaşmasını İstedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede kripto paralarla ilgili yapılacak düzenleri hızlandıracak açıklamalarda bulundu. Bu konuda bir an önce kararların alınması gerektiğini belirten Ruhani, elektrik tedariğinde sorun çıkardığı için yasaklanan kripto para madenciliğinin eylül ayına kadar yasak kalacağını duyurdu.

Ülke hükümetlerinin bitmek bilmeyen kripto para tartışmalarından biri, İran’da sonuç verdi. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkeden birçok isim kripto paraların güvenilirliğini ve geleceğini sorgularken, kripto para ticaretinin ‘güvenli’ hale gelmesi için birçok adım atıldı. Bu adımlardan biri, yakın zamanda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den geldi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkede kripto para faaliyetlerinin yasalardaki yerini oluşturmak için çağrıda bulundu. Hükümet Ekonomik Koordinasyon Kurulu dahilinde açıklamalarına devam eden Ruhani, “Bu alanda halkın sermayesini korumak için ilgili bakanlıklar tarafından bir an önce çözüm yolları bulunmalı.” ifadelerinde bulundu.

İran’da kripto para düzenlemeleri başlıyor

Hükümet Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleştirdiği toplantıda kripto paraların ülke ekonomisindeki yerine dair önemli konuşmalar gerçekleşti. Kurul toplantısını yöneten İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Kripto para faaliyetlerini yasallaştırmak ve bu alanda halkın sermayesini korumak için ilgili bakanlıklar tarafından bir an önce çözüm yolları bulunmalı.” açıklamalarında bulundu.

Kripto para madenciliği yasağı eylüle kadar sürecek

Toplantıda İran ekonomisinde kripto paralara yönelik arz ve talep değerleri ele alındı. Kripto para madenciliği ve ticareti hakkında sunulan rapor, yetkili isimler tarafından değerlendirildi. Kripto paralar konusunda ulusal çıkarların gözetilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, bu alanda alınacak yasal ve teknik kararların incelikle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dünyanın en çok kripto para madenciliği yapılan ülkesi İran’da, sırf bu yüzden elektrik tedariği konusunda sorunlar çıkmış, 26 Mayıs’ta kripto para madenciliği yasağı getirilmişti. Bu yasağın 22 Eylül’e kadar süreceğini duyuran Cumhurbaşkanı, yasallaştırma sürecinden sonra kripto para ticareti yapacak kişileri piyasanın risklerine karşı uyardı.