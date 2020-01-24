Uzmanlardan Elazığ Depremiyle İlgili Korkutan Açıklama

Geçtiğimiz günlerde Manisa'da yaşanan deprem sonrası bu sefer de Elazığ sallandı. Kandilli’den yapılan açıklamaya göre 6,5 büyüklüğünde olan depremle ilgili uzmanlardan korkutan yorumlar geldi.

Ülkemizin hassas olması gereken konulardan bir tanesi olan deprem, geçtiğimiz günlerde Manisa ve çevresindeki illerde meydana geldiğinde şehir sakinlerinin korku dolu anlar yaşamasına sebep olmuştu. Daha o depremin üstünden çok fazla zaman geçmemişken bu sefer de Elazığ sallandı.

Kandilli’den yapılan açıklamaya göre 6,8 gibi bir büyüklüğe sahip olan ancak şiddeti 6,5 olarak revize edilen deprem hakkında uzmanlardan korkutucu açıklamalar geliyor. Elazığ’daki depremle ilgili karamsar bir tablo çizen uzmanlar, can kaybının yaşanmış olabileceğinden şüpheleniyor.

'Yer kabuğu kırılmış olabilir'

Yaşanan deprem sonrası açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Şükrü Ersoy; Elazığ’da daha önce de bir deprem yaşandığını, fay hattı geriliminin yüksek bir bölge olduğunu dile söyledi.

Bunun, beklenen bir deprem olduğunu söyleyen Prof. Ersoy, “Yer kabuğunu kırmış olabilir. Bu anlamda da büyük bir enerji boşalmıştır. Özellikle kırsaldaki evler ciddi zarar görmüş olabilir. Bir de hasar görmüş evlere vatandaşların girmemesi gerekir. Artçılar olacak. Sokaklarda da evlerin hemen önünde değil açık alanlarda olmaları gerekir” ifadelerini kullandı.

Depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan bir diğer uzman Prof. Dr. Süleyman Pampal, depremin Osmaniye’den bile hissedildiğini söylerken “Arada çok büyük uzaklık var. Yakında bilgiler gelmeye başlar ama maalesef karamsar bir tablo görünüyor. Bölgenin yapısı iyi değil, riskli. Diliyorum ki can kaybı az olmuştur” ifadelerini kullandı.

"Umarım yanılıyorumdur ama can kaybının olabileceğini düşünüyorum" diyen Prof. Dr. Naci Görür ise “Bizce Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı. Doğu Anadolu fayı üzerinde uzun yıllardır deprem olmuyordu” dedi.