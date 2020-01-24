Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Elazığ'da etkisi büyük denebilecek bir deprem yaşandı. Akşam saatlerinde yaşanan depremin ölçeği ise Kandilli Rasathanesi tarafından 6,8 şeklinde saptandı.

Geçtiğimiz günlerde Manisa'da yaşanan 4,0'ın üzerindeki depremler bizleri korkutmuş ve 1998 Marmara Depremi öncesinde yaşanan artçı depremlerden ötürü akıllarda "Büyük bir deprem mi geliyor?" sorularını oluşturmuştu. Az önce yaşanan bir gelişme ise bu soruya yanıt olmuş olabilir.

Saat 20.55'te Elazığ'da, Kandilli Rasathanesi verilerine göre 6,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ölçeğinin 7,5 şiddetindeki 1998 Marmara Depremi'ne bir hayli yakın olması ise can kayıplarının yaşanmış ve çevrede yaşayan halkın kötü bir şekilde bu depremden etkilenmiş olabileceği ihtimalini doğuruyor.

Deprem, yerin 10 km altında gerçekleşti:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu gerçekleştirdiği açıklamada "Ekiplerimiz bir yıkım var mı, enkaz altında olan var mı, incelemelere başladı. Yakından takip ediyoruz. Ekiplerimiz saha çalışmalarını yürütüyor" dedi ve depremin Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana geldiğini belirtti. 6,8 şiddetindeki depremin çevre illerde ve Diyarbakır Adıyaman ve Samsun'da da hissedildiği bildiriliyor. İlerleyen dakikalarda ortaya çıkacak veriler ışığında yeni bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Güncelleme:

Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Elazığ, Sivrice olan depremi 6,5 şiddetinde ve 5 km derinliğinde revize etti. AFAD ise Elazığ, Sivrice'de 7,03 km derinlikte 5,4 şiddetinde bir depremin daha gerçekleştiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada: "Elazığ Sivrice’de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerinde bulunuldu.

Elazığ Baro Başkanı: "Şehir merkezinde bir yıkım yok. Köylerden haber bekleniyor" dedi.

Saat 21.17'de Elazığ, Baskil ilçesinde yerin 10,62 km altında ve 5,1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.