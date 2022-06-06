Elden Ring'e Hayatta Kalma Modu Geldi [Video]

Elden Ring için hazırlanan hayatta kalma modu bugün erişime açılıyor. Bağımsız bir geliştirici tarafından hazırlanan Survival Mode isimli mod, oyunculara bugüne kadar görmedikleri bir Elden Ring deneyimi sunacak.

Uzun bir süre beklenen ve geçtiğimiz aylar itibarıyla piyasaya sürülen oyun Elden Ring ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Grimrukh isimli bir mod geliştirici, Elden Ring için hazırlanan hayatta kalma modunun bugün yayınlanacağını duyurdu. Oyuncular, bu mod ile Elden Ring'deki RPG deneyimine bir de hayatta kalma özelliği eklemiş olacaklar.

Geliştirici tarafından yapılan açıklamaya göre "Survival Mode" isimli mod, oyunculara bazı yenilikler sunacak. Örneğin bu moddayken karakterin açlığını ve susuzluğunu gidermek için yiyecek üretmek zorunda olunacak. Ayrıca kendi silah yapabilmek için de yepyeni malzemeler olacak. Ancak modun sundukları bundan ibaret değil. Gece vakitlerinin gerçekten karanlık olduğunu açıklayan Grimrukh, oyundaki bölgelere özel hastalıklar olacağını ve bu hastalıklar için özel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinin gerekeceğini duyurdu.

Twitch'te lansman yaptıktan sonra yayınlanacak

Bağımsız geliştiricinin Elden Ring için hazırladığı mod için bu akşam bir yayın gerçekleştirilecek. 500 binden fazla takipçisi olan Elden Ring oyuncusu Lobosjr tarafından gerçekleştirilecek bu lansman, modun çıkışını da temsil etmiş olacak. Survival Mode, Twitch'teki yayından hemen sonra oyuncularla buluşacak.

Grimrukh, oluşturduğu mod için Twitter'da bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, modun neler sunduğunu gösteren bir fragman da içeriyor. PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S ve Xbox One için piyasaya sürülen oyunun PC sürüm fiyatının 500 TL olduğunu hatırlatarak, sizleri Survival Mode için hazırlanan fragman ile yalnız bırakalım.

Survival Mode için hazırlanan fragman