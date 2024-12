ELDEN RING serisinin yeni oyunu "ELDEN RING NIGHTREIGN" resmen duyuruldu. Gelecek yıl piyasaya sürülecek oyun, 3 karakterin hayatta kalma mücadelesine odaklanacak.

2022 yılında piyasaya sürüldüğünde ortalığı kasıp kavuran ELDEN RING, dikkat çekici bir gelişme ile karşımızda. The Game Awards 2024 kapsamında sahne alan oyunun geliştiricisi FromSoftware, yeni bir ELDEN RING oyunu üzerinde çalıştığını açıkladı. Oysa şirket, daha birkaç hafta önce ELDEN RING 2 gibi bir proje üzerinde çalışmadıklarını söylemişti.

Yeni ELDEN RING oyunu, "ELDEN RING NIGHTREIGN" olarak isimlendirilecek. Yapılan açıklamaya göre yeni oyun, temel oyun ile Shadows of the Erdtree DLC'sinden çok daha farklı bir tarafa yoğunlaşacak. Bu da oyuncuların yepyeni bir ELDEN RING deneyimi yaşamalarını sağlayacak.

ELDEN RING NIGHTREIGN için yayımlanan ilk fragman

Oyunun fragmanı, anlatı açısından çok fazla detay barındırmıyor ancak yapılan açıklamalar, ELDEN RING NIGHTREIGN'in neler sunacağını gün yüzüne çıkarmış durumda. Bu bağlamda; oyunda Lands Between evrenine paralel bir evrende hayatta kalmaya çalışan 3 karakter göreceğiz. Her biri kendine has özelliklere sahip olan bu karakterler, hayatta kalmak için el ele verecekler.

The Game Awards 2024'te ödül alan tüm oyunlar için:

FromSoftware tarafından yapılan açıklamaya göre ELDEN RING NIGHTREIGN, Xbox, PlayStation ve PC platformları için yayımlanacak. Oyunun net bir çıkış tarihi yok ancak her şey yolunda giderse 2025 yılı içerisinde tanışma imkânı yakalayacağız.