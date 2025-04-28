Elden Ring Nightreign’in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri paylaşıldı. Oyun, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak.

FromSoftware’ın üç kişilik co-op deneyimi sunacak yeni oyunu Elden Ring Nightreign için sistem gereksinimleri duyuruldu. Oyunu deneyimlemek isteyenlerin hangi donanım parçalarına ihtiyaç duyacağı da böylece netleşmiş oldu.

Resmî olarak paylaşılan donanım listesi kimi oyuncular için beklentilerin biraz üzerine çıkmış durumda. Listede öne çıkan bazı önemli detaylar dikkat çekiyor.

Elden Ring Nightreign için sistem gereksinimleri belli oldu

Elden Ring Nightreign için minimum sistem gereksinimlerinde Intel Core i5-10600 veya AMD Ryzen 5 5500 işlemci, 12 GB RAM ve 3 GB VRAM'e sahip GeForce GTX 1060 ya da 4 GB VRAM'e sahip Radeon RX 580 ekran kartı bulunuyor. Önerilen sistem tarafında ise Intel Core i5-11500 veya Ryzen 5 5600 işlemci, 16 GB RAM ve 8 GB VRAM'li GeForce GTX 1070 ya da Radeon RX VEGA 56 modelleri yer alıyor. Depolama alanı olarak ise en az 30 GB boş alan gerekiyor.

FromSoftware, oyunun SSD üzerinde çalıştırılması halinde daha akıcı bir deneyim sunacağını belirtiyor. Aynı zamanda Nightreign'in orijinal Elden Ring ile benzer sistem ihtiyaçlarına sahip olduğu, dolayısıyla önceki oyunu sorunsuz çalıştırabilen kullanıcıların yeni oyunda da benzer bir performans bekleyebileceği ifade ediliyor.

Oyunun lansman fiyatı Türkiye'de 999 TL olarak belirlenirken çıkış tarihi 30 Mayıs 2025 olarak duyuruldu. Elden Ring Nightreign PC'nin yanı sıra PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için de aynı tarihte piyasaya sürülecek.