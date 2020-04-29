Apex Legends Çok Yakında Yeni Platformlarda Görülebilir

Bir süredir yeni platformlara taşınacağı hakkında söylentiler dolaşan Apex Legends ile ilgili yeni bir haber ortaya çıktı. Oyunun geliştiricisi Respawn Entertainment’ın yayınladığı bir iş ilanı sonucu oyunun yeni platformlara sıçrayacağı konuşuldu.

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve 2019’un şubat ayında Electronic Arts tarafından piyasaya sürülen ücretsiz Battle Royale oyunu Apex Legends ile ilgili ortaya çıkan bir detay, oyunun yeni nesil konsollarda kullanıma sunulmasının planlandığını gösterdi. İnsanlara bunu düşündüren şeyse Electronic Arts’ın internet sitesindeki işe alım bölümündeki bir ilandı.

Sitede Respawn Entertainment için kıdemli bir mühendis arayışına girişen firmanın ilan açıklaması da dikkat çekti. Açıklamada “Respawn, yeni nesil platformları ve PC’yi Apex Legends sınırlarına zorlayacak kıdemli mühendisler arıyor” ifadeleri kullanıldı. Bu ifadeler; takipçilere ilanın, oyunun çok yakında yeni nesil konsollar için bir güncelleme alacağının açık bir göstergesi olduğu yorumlarını yaptırdı. Daha önceden de Electronic Arts CEO’su Andrew Wilson başarılı Battle Royale oyununun 2020 yılında yeni platformlar ve yeni bölgelerde yayınlanacağını doğrulamıştı.

Grafik kalitesi artırılmak isteniyor:

İlanın içeriğinde yer alan ‘görsel sadakati korumak ve iyileştirmek’ ifadeleri de Respawn firmasının yeni nesil konsollar ve PC için Apex Legends’ın grafik kalitesini iyileştirmek istediği yönünde yorumlara sebep oldu. Bunların yanında yine ilanda bulunan tasarımcılar ve animasyon uzmanlarıyla beraber çalışma ile bir oyunun tüm yönlerine katkıda bulunma ve geliştirme yeteneği ifadeleri de dikkat çekti. Önceden çıkan haberlerden de destekle oyunun, güncellenmesi hâlinde lansmanları beklenen konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series X’te yer alması bekleniyor.

Ortaya çıkan yeni detaylar Apex Legends'ın her ne kadar yeni nesil konsollara sıçrayacağı yönünde çıkarımlar yapılmasına sebep olsa da Electronic Arts ve Respawn Entertainment firmaları henüz oyunun yeni nesil konsollara gelip gelmeyeceğiyle ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. İlerleyen günlerde firmaların tutumlarının nasıl olacağını ve oyun tutkunlarının uzun zamandır beklediği müjdeli haberi alıp alamayacağını hep beraber göreceğiz.