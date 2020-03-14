EA, E-Spor Etkinliklerini 'Corona' Sebebiyle Askıya Aldı

Corona virüsü salgını, dünya genelinde önemli etkinlikleri etkilemeye devam ediyor. Electronic Arts, bugün tüm canlı e-spor etkinliklerini Corona virüsü salgını nedeniyle askıya aldığını duyurdu.

Tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi hâline gelen Corona virüsü salgını, önemli etkinlikleri etkilemeye devam ediyor. Bilindiği üzere daha önce Mobil Dünya Kongresi MWC 2020'den Oyun Geliştiricileri Konferansı GDC 2020'ye kadar birçok etkinlik bu salgın nedeniyle iptal edilmişti. Alınan Corona virüsü tedbirlerine bugün bir yenisi daha eklendi.

Electronic Arts, Corona virüsü salgını kontrol altına alınana kadar tüm canlı e-spor etkinliklerini askıya alma kararı aldı. Alınan bu karar, Apex Legends Global Series, EA SPORTS FIFA 20 Global Series, FIFA Online 4 ve Madden NFL 20 Championship Series mücadelelerini etkileyecek. Aynı zamanda Electronic Arts lisansıyla gerçekleştirilen tüm üçüncü taraf etkinlikler de bu kapsamda askıya alınacak.

Electronic Arts, bazı özel durumlar için istisnalar getirdi:

Çalışanların uzaktan ve ayrı ayrı çalışabileceği etkinlikler için istisna olabileceğini belirten Electronic Arts, canlı e-spor mücadeleleri için bir sonraki hamleyi belirlemeden önce durumu izlemeye devam edeceğini ifade etti. Electronic Arts'ın kararını açıkladığı zaman diliminin, Activision Blizzard'ın canlı Overwatch müsabakalarını iptal etmesinden hemen sonrasına denk gelmesiyse dikkat çekti. Bu noktada Activision Blizzard'ın Corona virüsü tedbirleri kapsamında Irvine ve Austin ofislerini kapattığını ve çalışanlarına evden çalışmayı zorunlu kıldığını belirtelim.

Bilindiği üzere Electronic Arts, daha önce Corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında uluslararası ofisleri kapatma kararı almıştı. Şirket, şimdi de kapatılmayan ofislerdeki çalışanlarının 1 Nisan 2020'ye kadar evden çalışmalarını tavsiye ediyor. Şirketin önümüzdeki günlerde farklı önlemler alıp almayacağı bilinmiyor ancak Corona virüsü salgını aynı hızla yayılmaya devam ederse çok daha sıkı tedbirlerle karşı karşıya kalabiliriz.