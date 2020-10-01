EPDK’nın 1 Ekim - 31 Aralık dönemini kapsayan üç aylık dönemde geçerli olacak elektrik tarifelerine ilişkin toplantısı, zam kararı ile sonuçlandı. Elektriğin kilowatt/saat fiyatı konutlarda 75,1 kuruşa, sanayide 75,06 kuruşa, ticarethanelerde 99,87 kuruşa yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, her üç ayda bir elektrik tariflerini belirlediği toplantısını gerçekleştirdi. 2020’nin son üç ayı için çıkan karara göre elektrik, önceki üç aya göre %5,75 daha yüksek fiyatlandırılacak.

Karara göre elektriğin kilowatt/saati konutlarda 71,02 kuruştan 75,1 kuruşa, sanayide 70, 97 kuruştan 75, 06 kuruşa ve ticarethanelerde 94,44 kuruştan 99,87 kuruşa çıktı. 2020’nin son çeyreğinde geçerli olacak bu yeni fiyatlar, 2021’in ilk üç ayı için önümüzdeki dönemde yapılacak toplantılar ile değişebilir.

EPDK’nın elektrik zammı kararında yükselen dolar kuru da etkili oldu:

Habertürk’ün aktardığı bilgilere göre yeni tarifelerin belirlenmesi için EPDK yetkilileri sektörel maliyetleri masaya yatırdı. Dolar kuru artışı ve buna bağlı olarak Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) tarafından gelen ek maliyetler değerlendirildi.

Güneş, rüzgar, su gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı tesislerin alım garantileri dolar üzerinden hesaplandığı için bu tesislere harcanan TL bazındaki bütçede artış yaşandı, bu da EPDK’nın zam kararında etkili oldu.

Zamla birlikte faturalardan alınan TRT payları da arttı, toptan elektrik birim fiyatı da yükseldi:

Elektrikten alınan %2’lik TRT yapı, birim fiyat üzerinden hesaplandığı için zamla birlikte artışa geçti. Kilowatt/saat başına TRT payı konutlarda 0,72 kuruştan 0,78 kuruşa, ticarethanelerde 1,08 kuruştan 1,16 kuruşa çıktı. Sanayiden ise TRT payı almama kararı geçerliliğini korudu.

Karar ile birlikte toptan elektrik satışının fiyatı da yükseldi. Buna göre yeni dönemde toptan elektrik satışı kilowatt/saat başına 13,2 kuruştan 15,48 kuruşa yükseldi. EPDK’nın yeni tarifeleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak.