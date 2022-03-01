Elektrik Faturası, Yeni Düzenleme ile Ne Kadar Düşecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile elektrik faturalarına gelen düzenlemenin detayları ortaya çıkmış oldu. Yeni düzenlemede hem KDV hem de birim fiyat indirimi söz konusu. Peki son düzenlemeyle ortalama bir hanenin elektrik faturası nasıl bir değişim görecek.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elektrik tarifelerine ilişkin açıklamalarından bahsetmiştik. Bu açıklamaya göre elektrik faturalarında uygulanan KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmiş, günlük 7 kW olan tarife sınırı ise 8 kW olarak güncellenmişti. Bunun üzerine bir açıklama da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) geldi ve düşük tarife limitinin 1.37 TL'den 1.26 TL'ye çekildiğini duyurdu. Peki bu değişiklikler faturalara nasıl yansıyacak?

Bloomberght, yapılan düzenlemenin vatandaşın cebine nasıl yansıyacağını kalem kalem hesapladı. Şimdi sizlere, o hesaplamalardan bahsedeceğiz. Dilerseniz hemen detaylara geçelim.

Tarife düzenlemesi ve indirimler faturaları nasıl etkileyecek?

Yapılan hesaplamalara göre aylık kullanım miktarı 230 kW ve birim fiyat da 1,26 TL olduğunda, tüketilen elektrik için 295 TL ödeme yapılması gerekecek. KDV indiriminin 1.124 TL'lik ham fatura üzerinden hesaplanacağını söyleyen Bloomberght, 230 kW'lik tüketimde 25 TL kadar KDV indirimi olacağını tahmin ediyor. Bu hesaba göre aylık tüketimi 230 kW civarında olan bir vatandaş, 270 TL civarında elektrik faturası ile karşılaşacak.

270 TL'nin Türkiye koşulları için hala yüksek olduğunu söylemek mümkün. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, Ocak 2022 tarifesi ile yapılacak karşılaştırma. Öyle ki ortalama bir hanenin ocak ayı elektrik faturası, 370 TL civarında gelmişti. Şubat ayında yapılan düzenleme, bu tutarı 328 TL civarına çekmişti. Şimdi bir nebze daha toparlanma oldu ve fatura, 270 TL seviyelerine geriledi. Peki Aralık 2021? İşte burada hala sorun var. Aylık tüketim miktarı 230 kW olan bir hanenin elektrik faturası, geçen yılın sonunda 220 TL civarındaydı...