Yeni Elektrik Faturası Düzenlemesi Detayları Açıklandı

Elektrik faturalarının yüksekliği halkın cüzdanını zorlamaya devam ediyorken, yarından itibaren yürürlüğe girmesi beklenen yeni elektrik faturası düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Vatandaşın cebini yakan elektrik faturaları zamları, uzun süredir Türkiye’nin gündeminden düşmüyor. Son üç kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konulara değiniyordu. 28 Şubat tarihinde, yani bugün gerçekleşen kabine toplantısının ardından Erdoğan, elektrik faturalarının yeniden düzenleneceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında elektrik hizmetinin faturalandırılmasındaki yeni tarife limiti ve faturalara yansıyacak olan indirim oranları açıklandı. Yeni düzenlemelerin ve indirimlerin detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

Elektriğin KDV’si %18’den %8’e düşürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada vatandaşların biraz da olsa ceplerini rahatlatacak olan haberi verdi. Erdoğan’ın açıklamalarına göre meskenler ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğin KDV’si yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü.

Tek yapılan düzenleme KDV indirimi de değil. Erdoğan’ın açıklamalarına göre ayrıca düşük tarife limiti de günlük 5 kW saatten 8 kW saate çıkartıldı. Aylık oranda ise bu sayı 240 kW saate çıktı. Bu sayede elektrik faturalarında net bir şekilde %8 ile %14 arasında bir oranda indirim sağlanacağı ifade edildi.