Elektrikli otomobillerin son dönemlerde yaygınlaştığı aşikâr. Bu durum, satış rakamlarında da karşımıza çıkıyor. Peki elektrikli otomobil sektörü, önümüzdeki dönemde de aynı popülariteyi koruyabilecek mi?

Otomotiv sektörü, son dönemlerde büyük bir değişim içerisinde. Bu değişim, tahmin edebileceğiniz gibi elektrikli otomobillerle ilgili. Bugün sektörün önde gelen isimleri de yeni markalar da fosil yakıtları bırakıp, elektrikli otomobiller üretmeye başladılar.

Yapılan araştırmalar ise elektrikli otomobil satışlarının, rakamlara da yansıdığını gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte elektrikli otomobil sektörünün geçmişine ve bizleri nelerin beklediğine yakından bakalım.

Satış rakamlarında çok ciddi artışlar var

Otorapor Otoekspertiz tarafından yapılan araştırmaya göre 2022 yılında Türkiye'deki elektrikli araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 188 artışla toplamda 8 bin 210 adede ulaştı. 2023 yılı özelinde bakıldığında ise ülkemizde elektrikli otomobil satışları, ilk 11 ayda 60 bin 101 adede ulaşırken, 2012'de sadece 1 olan pazarda en az bir elektrikli modele sahip marka sayısı, 2023'te 27'ye yükseldi.

Yapılan açıklamada, elektrikli araç pazar payının yükselmeye devam edeceği belirtilirken şu hususların altı çizildi: Gerek altyapıya yapılan yatırımlar gerekse vergi avantajı sağlanması elektrikli araç pazarını motive edici bir güç. Vatandaşların da elektrikli araca ilgisi yükseliyor. 2024 yılında da elektrikli araçlar sektörel payını gerek satış gerekse oransal anlamda artıracak görünüyor.

Peki elektrikli otomobiller hangi avantajlara sahip?

Elektrikli araçların avantajları oldukça fazla. Elektrikli araçlarda içten yanmalı motorlar bulunmadığı için debriyaj, şanzıman ve egzoz bulunmaz. Fosil yakıt tüketimi yapmayan elektrikli araçlarda egzoz gazı oluşmadığı için çevreye zararlı değildir. Elektrikli araçlarda tepkime hızı oldukça fazladır. Bataryadan gelen enerjinin çok azı sese dönüştüğü için sessiz sürüş ve seri hız değişimi sağlamaktadır. Elektrikli araçlar anlık tork üretirler. Bu sayede düşük ağırlık merkezine sahiptirler ve yüksek sürüş konforu sunar. Benzin, mazot ve LPG gibi yakıtların maliyetlerinin artması elektrikli araçları daha avantajlı hâle getiriyor.

Ancak dezavantajları da bulunuyor

Dünyada elektrikli araç üretimi ve geliştirme çalışmaları devam ederken birtakım sorunlar da yaşanabiliyor. Otorapor Oto Ekspertiz yetkililerine göre elektrikli araçlar seri üretime geçmeye başlayınca maliyetler azalsa da günümüzde elektrikli araçların fiyatları normal araçlara göre yüksek. Geri satış anlamında zorluk yaşayabilirsiniz. Ülkemizde elektrikli araçların kullanımı ve ikinci el piyasası çok fazla olmadığı için kullandıktan sonra satışınız zor olabilir. Elektrikli araçların şarjı doluyken uzun yol gitmenizi sağlar. Şarjınız bittiğinde dolmasını beklemek zorunda kalabilirsiniz.

Otorapor bayilerinde elektrikli otomobiller için şarj istasyonları bulunduğunu biliyor muydunuz? Adres ve diğer bilgiler için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.