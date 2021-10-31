Scooterlar, kazalarla ve kural ihlalleriyle tekrar gündeme geldi. İstanbul’un belirli yerlerinde elektrikli scooter kullanıcıları denetlendi ve kurallara aykırı şekilde kullananlara ceza yazıldı.

Ulaşım konusunda sağladığı pratiklik ve bazen de eğlence amacıyla tercih edilen elektrikli scooterlar, son yıllarda yoğun olarak ilgi görüyor. Tabi, ülkemizin yolları ve ulaşım sistemleri scooterlar için ne kadar elverişli, tartışılır. Her ne kadar kolaylık sağlasa da tehlike arz eden scooterlar, gerçekleşen kazalar ve tehlikeli olaylarla sürekli gündeme geliyor, çeşitli tedbirler alınıyor.

Belediyeler özelinde de alınan tedbirlere göre, scooterların belirli bir hız sınırında ve belirli yerlerde kullanılması gerekiyor. Polisler ise scooter kullanıcılarının bu kurallara riayet edip etmediğini tespit ve riayet etmeyenlere ceza yazmak amacıyla denetimlerde bulunuyor. Son olarak İstanbul’un belirli yerlerinde scooter kullanıcılarına yönelik sıkı bir denetim gerçekleştirildi.

Bazı kullanıcılar kuralları bilmediklerine öne sürdü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri tarafından Kadıköy, Beşiktaş ve Fatih’te gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara aykırı şekilde scooter kullanan kişilere ceza yazıldı. Ekipler, kaldırımda scooter kullanan kişilere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 314 lira para cezası uyguladı.

Denetim esnasında, toplu taşımadan daha uygun fiyata denk geldiği için işe scooterla giden bir vatandaşa ceza yazıldı ve vatandaş kesilen para cezalarının toplu taşımadan daha pahalıya geldiğini belirtti. Bazı vatandaşlar ise cezaları ödemeyeceklerini ve kendilerine bu araçların nasıl kullanılacağı yönünde bilgi verilmediğini, kuralları bilmediklerini söylediler.