Otomobil Dünyasında Bu Haftanın En Çok Okunan Haberleri

Otomobil dünyasında geçtiğimiz hafta oldukça tempolu geçti. Biz de bu içeriğimizde geride bıraktığımız haftanın en çok dikkat çeken ve en çok okunan haberlerini bir araya getirdik.

Otomobil dünyasında geçtiğimiz hafta hem ülkemiz hem de dünyada birçok yeni gelişme yaşandı. Biz de bu içeriğimizde geçtiğimiz haftanın en çok okunan, tartışılan ve dikkat çeken otomobil haberlerini sizler için bir araya getirdik. Gelin hiç vakit kaybetmeden listemize geçelim.

Bu haftanın en çok okunan otomobil haberleri

Yeni Mercedes-Benz S-Serisi, Dudak Uçuklatan Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Tamamen yenilenen ve sadece lüks segmente hitap eden Mercedes-Benz S-Serisi, Türkiye'de dudak uçuklatan fiyatıyla satışa sunuldu. Araç, 3,0 litrelik dizel bir motora sahip olmasının yanısıra, sürücüye konforlu ve güvenli sürüş deneyimi yaşatmak için tasarlanmış.

BMW, 'Uygun Fiyatlı' 2021 BMW 228i Gran Coupe Modelini Piyasaya Sürecek

BMW, uygun fiyatlı 2 serisi Gran Coupe sedan modelini geçtiğimiz yıl piyasaya sürmüştü. Alt pazarını genişletmek isteyen Alman otomotiv devi, daha ucuz ve önden çekişli modeli olacak BMW 228i Gran Coupe’yi piyasaya sürecek.

Formula 1'de Yılın Yarışı Türkiye Grand Prix'i Seçildi

Formula 1 resmi internet sitesinden 2020 yılında yılın yarışının seçilmesi için bir anket başlatılmıştı. Yapılan oylama sonucunda toplam oyların üçte birini alan Türkiye Grand Prix'i, Formula 1'de yılın yarışı seçildi.

Serdar Beyi Bulduk Galiba: Avusturyalı Bir Adam, 80. Yaşında 80. Porsche'sini Aldı

Avusturyalı Ottocar J, 80 yaşında 80. Porsche aracını satın alarak dünyanın en sadık Porsche hayranlarından biri olduğunu kanıtladı. Ottocar'ın öylesine geniş bir koleksiyonu bulunuyor ki tüm araçlarını sığdırmak için özel bir bina inşa etmek zorunda kalmış.

Elon Musk: Zamanında Tesla'yı Apple'a Satmak İstemiştim; Tim Cook Yüzüme Bakmadı

Elon Musk, Apple otomobilin 2024 ya da 2025 yılında piyasaya sürüleceğine dair iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Zamanında Tesla'yı Apple'a satmak için görüşmek istediğini söyleyen Musk, karşılık bulamadığını belirtti.

Volkswagen'in Passat'ın Yerini Alacak 700 KM Menzilli Elektrikli Otomobili ID.Vizzion, 2023'te Yola Çıkacak

Elektrikli otomobil dönüşümünde ivme kazanan Volkswagen'in, 2023 yılında yollara çıkartmaya hazırlandığı ID.Vizzion'una ait yeni detaylar geldi. Araç, 700 km menzille gelecek ve 100 km hıza 5,6 saniyede ulaşabilecek.

Rusya'da 4 Silindirli 3 Motor Birleştirilerek Devasa 'V12' Motor Yapıldı (Video)

Rusya'da yapılan bir çalışmada, sıradan bir otomobile 3 tane 4 silindirdi motor takıldı. Aracın sahip olduğu 3 adet Y12 motordan biri, olması gerektiği gibi kaputun içinde yer alıyor. Diğer ikisi ise onun üstüne yerleştirilmiş durumda. Motorlar çalıştıktan sonra ise adeta gök gürültüsü gibi gürlüyor ve hatta gerçek anlamda ateş atıyor.

Otomobil dünyasından geçtiğimiz haftanın en çok okunan haberlerini derlediğimiz listemizin burada sonuna geliyoruz. Bu içerik hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilir, daha fazlasına ulaşmak için sitemizi takip edebilirsiniz.