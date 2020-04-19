Son dönemlerde oyuncu sayısında düşüş gözlemlenen Fortnite, kaybettiği oyuncuları geri kazanmak için 3 nostaljik silahı oyuna geri ekliyor. Bu hamleyle şirket, Fortnite'ın eski günlerini özleyen oyuncuları tekrardan oyuna çekmeyi planlıyor.

Son birkaç yıldır oyun sektörünü domine eden ve rekor üstüne rekor kıran Fortnite, yeni oyunların da piyasaya sürülmesiyle birlikte popülerliğini iyiden iyiye kaybetmeye başladı. Öyle ki geçen hafta bu konuyla ilgili Twitter’da hashtagler bile açılmış, oyuncular toplu bir şekilde eleştirilerini paylaşmışlardı. Eleştirilerin odağındaysa Fortnite’ın eski günlerdeki gibi olmadığı yer alıyordu.

Durum böyle olunca Epic Games, kaybettiği oyuncuları geri kazanmak ve eski günlerine geri dönebilmek için çeşitli yollara başvuruyor. Bu yollardan biriyse bir süredir oyunda görmediğimiz toplam 3 farklı silahı oyuna geri getirmek. Şirket, bu hamleyle birlikte Fortnite’ın eski günlerini özleyen ve nostalji özlemi çeken oyuncuları geri kazanmayı planlıyor.

Epic Games, eski oyuncuların çok iyi bildiği 3 silahı Fortnite’a geri getiriyor:

Fortnite’la ilgili sızıntı haberleri paylaşan bir kaynağa göre yeni silahlar, geçtiğimiz günlerde duyurulan sınırlı süreli ‘Casusların Savaşı’ modu için geri dönecek. Bu kapsamda oyuna eklenecek silahlar ise Minigun, Ağır Keskin Nişancı Tüfeği ve Yarı Otomatik Keskin Nişancı Tüfeği olacak. Böylece oyuncular, uzun bir süredir özlemini çektiği nostaljik Fortnite deneyimine kısa bir süreliğine de olsa kavuşabilecekler.

Şimdilik bu silahların Casusların Savaşı moduyla sınırlı kalıp kalmayacağı veya tekrardan oyuna eklenip eklenmeyeceği net olarak bilinmiyor. Bu noktada Epic, iddialar doğruysa kısa süre sonra bir bilgilendirme yazısı paylaşacaktır. Bu süreçte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.

Fortnite, şu anda PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC ve mobil cihazlarda oynanabiliyor. Peki siz, Fortnite’a gelecek yeni silahlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tür nostaljik ögelerin oyuna tekrardan eklenmesi, oyun hakkındaki düşüncenizi değiştirir mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.