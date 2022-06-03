Elon Musk'tan Tesla'nın insansı robotuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Milyarder iş insanı, bu robot için AI Day isimli etkinliğin 30 Eylül'e ertelendiğini açıkladı. İşte detaylar...

SpaceX ve Tesla gibi şirketleri yöneten, dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, bir süredir robotlarla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapıyor ve bu sektörü önemsiyor. Aslında Tesla, bundan yaklaşık bir yıl önce ilk insansı robotu "Tesla Bot"u duyurmuş, bu robotun ev işleri ve mutfak alışverişi gibi hayatı kolaylaştıracak işlerde kullanılabileceğini açıklamıştı. Elon Musk, bir kez daha bu robotla ilgili konuştu.

Tesla, önümüzdeki dönemlerde AI Day olarak isimlendirdiği bir etkinlik gerçekleştirecek ve bu etkinlik kapsamında da yeni teknolojilerini tanıtacak, yapay zeka sektörüyle ilgili açıklamalarda bulunacaktı. Twitter'da bir paylaşım yapan Elon Musk, bu etkinliğin 30 Eylül'e ertelendiğini duyurdu. Peki Musk, neden böyle bir karar aldı?

"O zamana kadar çalışan bir insansı robot prototipimiz olabilir"

Elon Musk, Twitter'daki paylaşımında ertelemenin nedenlerine de değindi. Milyarder iş insanına göre Tesla'nın tam anlamıyla çalışan Optimus prototipi, o zamana kadar tamamlanabilir. İşte bu durum, AI Day olarak isimlendirilen etkinliğin ertelenmesine yol açmış durumda. Bu arada; ilk duyurulduğunda Tesla Bot denilen robotun artık Optimus olarak isimlendirildiğini söyleyelim.

Elon Musk'ın robot sektörünü önemsediğini söylemiştik. Gelin bunu biraz açalım. Musk, bundan birkaç hafta önce yaptığı bir açıklamada dikkat çeken bir çıkış yapmıştı. Öyle ki Musk'a göre insansı robotlar, Tesla için otomobillerden daha önemli. Üstelik Musk'a göre Optimus isimli robotlar 2023 yılında piyasaya sürülebilir. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse şirketin otomobil üretiminin nasıl sürdürüleceği merak konusu olacak.

Elon Musk'ın Twitter'daki paylaşımı:

Tesla AI Day'i 30 Eylül'e erteledik çünkü o zamana kadar çalışan bir Optimus prototipimiz olabilir...