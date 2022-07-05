Elon Musk, Nükleer Enerji Kullanılması Gerektiğini Açıkladı!

Elon Musk, katıldığı bir podcast yayınında nükleer enerji savunucusu olduğunu açıkladı. Elon Musk'a göre nükleer enerji, belirli koşullar altında mutlaka kullanılmalı.

"Getting Stoned" isimli podcast yayın serisinin son konuğu Elon Musk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Musk, gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Çünkü Elon Musk, verdiği röportajda sıkı bir nükleer enerji savunucusu olduğunu söyledi. Elektrikli otomobillerle karbon emisyonunu düşürme alanında devrim yaratan Musk, neden nükleer enerji savunucusu olduğunu da açıkladı.

Elon Musk, atmosferdeki karbondioksit seviyesinin düşürülmesi gerektiğini defalarca dile getirdi. Ancak bu pek de kolay bir iş değil. İşte Elon Musk, tam da bu noktada nükleer enerjinin kritik önem arz ettiğini söylüyor. Milyarder iş insanına göre nükleer enerji ile atmosferdeki karbon toplanıp, katı halde depolanabilir.

"Nükleer santraller kapatılmamalı. Ama..."

"Atmosferdeki karbondioksiti seviyesini daha düşük bir seviyeye indirmemiz gerekiyor. Havadan alıp, bir yerde saklamamız gerekecek. Ve bence onu katı bir biçimde saklamak mantıklı olacak. Böylelikle, depoladıktan sonra yavaş yavaş buharlaşıp atmosfere geri dönmez." diyen Musk, nükleer santrallerin kapatılmaması gerektiğini ancak bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Peki o hususlar ne miydi? Tahmin edebileceğiniz üzere, doğal afet riski olan yerlerden uzak durmak.

"Aslında ben de nükleer yanlısıyım. Bence nükleerin kötü bir şanı var. İnsanlar, doğal afetlere eğilimli bir yerde olmadıkça, benim görüşüme göre nükleer santralleri kapatmamalı. Fukushima durumu gibi. Pek çok tsunami falan olduğunu biliyorsunuz, bu yüzden doğal afetlerin olduğu yerde nükleer olması pek iyi değil. Ancak örneğin Fransa, Almanya veya ABD'nin birçok yerinde nükleer santralleri etkileyebilecek anlamlı bir doğal afet riski yoktur. Bu durumda onları kapatmamalıyız.” ifadelerini kullanan milyarder iş insanı, bir gün güneş enerjisi ve bataryaların gezegenimiz için yeterli enerjiyi üreteceğini ancak geçiş sürecinde nükleer enerjinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor...