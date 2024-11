Kendisini "Dünya çapında Diablo oyuncusu" olarak nitelendiren Elon Musk, dediği kadar dünya çapında bir oyuncu olmayabilir.

The Joe Rogan Experience adlı podcast programında sık sık gördüğümüz Elon Musk, yakın zamanda bir kez daha programda yaptığı açıklamalar ile sansasyon yaratmayı başardı. Musk bu kez, dünyaca ünlü oyun Diablo IV'teki en iyi 20 oyuncu arasında yer aldığını açıkladı.

Öte yandan Elon Musk zaman zaman aşırı iddialı açıklamalar yapan bir isim ve Diablo IV açıklaması da benzer bir durumun eseri gibi duruyor. Zira Diablo IV için resmi bir oyuncu sıralaması yok, Musk'ın söylediği liste de Activision Blizard ile ilişkili bir sitede yer almıyor.

Listede yalnızca 881 kişi var

Öncelikle Sezar'ın hakkı Sezar'a: Elon Musk, oyunun son zindanı olan The Pit'i yaklaşık 2,5 dakikada temizleyerek oldukça iyi bir oyuncu olduğunu ortaya koymuş durumda. Bu zindanda her oyuncunun 15 dakikası oluyor ve her öldüklerinde de zamanları önemli ölçüde azalıyor. Bu açıdan bakıldığında Musk gerçekten de başarılı bir oyuncu.

Öte yandan Musk'ın en iyi yirmi oyuncu arasında olduğu iddiası biraz zorlama görünüyor. Zira Musk bu açıklamayı, helltides.com adlı internet sitesindeki listeye göre yapıyor. Listede de ekran kaydı alınmış ve siteye yüklenmiş olan denemeler yer alıyor. Listedeki toplam deneme sayısı ise 881.

helltides.com ekibi, Musk'ın iddialarını desteklerken, topluluklarının herhangi bir kayıt gördüklerinde bunu siteye eklediğini ifade ediyor. Öte yandan çok uzun süredir oynanan ve anlık oyuncu sayısı 10 binin üzerinde olan bir yapım için sadece 881 denemeye bakmak, "En iyiler" sıralaması açıklamak için pek de yeterli görünmüyor.