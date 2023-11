Başarılı film ve televizyon şirketi A24, Elon Musk'ın hayatını anlatan bir film için kolları sıvadı. Gelen ilk bilgilerde, filmin Black Swan, Requiem for a Dream ve The Whale gibi yapımların arkasındaki Darren Arofonsky tarafından yönetileceği aktarıldı.

Tesla, SpaceX ve X (Twitter) gibi şirketlerin başındaki Elon Musk, şu sıralarda dünyanın en ünlü insanlarından biri. Milyarder girişimci, hem başarılarıyla hem de eleştiri alan tuhaf hareketleriyle sık sık gündeme geliyor. Bugün çıkan bir haber ise bu sıra dışı iş insanının hayatının beyaz perdeye taşınacağını gösteriyor.

İlk olarak Puck News tarafından paylaşılan, daha sonra Variety tarafından doğrulanan bilgilere göre Musk’ın hayatı, başarılı şirket A24 tarafından çekilen bir film olarak karşımıza çıkacak.

Yönetmen koltuğunda ünlü sinemacı Darren Arofonsky oturacak

Film, Walter Isaacson’ın yazdığı ve eylül ayında yayımlanan Elon Musk biyografisinden ilham alacak. Isaacson, daha önce de Apple kurucusu Steve Jobs’ın biyografisini yazmıştı. Bu kitap da 2015’te "Steve Jobs" ismiyle beyaz perdeye uyarlanmıştı.

Elon Musk filmi, son yılların en başarılı prodüksiyon ve dağıtım şirketlerinden biri olan A24 tarafından çekilecek. A24, Moonlight’tan Hereditary’e, Lady Bird’den Everything Everywhere All at Once’a kadar onlarca ödüllü ve sevilen filmle karşımıza çıkmıştı.

Filmin yönetmen koltuğunda ise yine Oscar adaylığı bulunan Amerikalı sinemacı Darren Aronofsky’yi göreceğiz. Kendine has tarzı ve filmlerine psikolojik elementler eklemesiyle tanınan 54 yaşındaki yönetmen, daha önce Black Swan, The Whale, Requiem for a Dream ve The Wrestler da dahil birçok başarılı yapıma imza atmıştı.

Musk biyografisi hakkındaki bilgiler şu anlık bu kadar. Filmin ismi, çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve vizyon tarihi belli değil. Kimin Musk rolünde başrolde olacağı da büyük merak konusu. Detaylar geldiğinde sizi bilgilendireceğiz.

Elon Musk’ın hayatını merak ediyorsanız: