Elon Musk, Los Angeles'taki Evini 4.5 Milyon Dolara Satıyor

Elon Musk’ın pek çok lüks konutu bulunuyor. Dünyaca ünlü girişimcinin sahip olduğu bu evlerden birisi satışa çıktı.

Tesla ve SpaceX’in kurucusu, girişimci iş adamı Elon Musk’ın pek çok mülkü bulunuyor. Bunların önemli bir kısmı da oldukça lüks olarak sınıflandırılabilecek evler. Bu evlerden birisi ise satışa çıkartıldı.

Elon Musk’ın satışa çıkardığı bu evde 4 oda ve 3 banyo bulunuyor. Los Angeles’taki bu evi Musk, eski eşi Talulah Riley ile beraber 2013 yılında almıştı. Evin tasarımı ve içi ise gayet göz alıcı.

Çift cephesi cam olan salon hem oldukça aydınlık gözüküyor hem de olduğundan daha büyükmüş izlenimi uyandırıyor.

Salonun yan tarafında bulunan açık mutfak ise büyük bir tezgaha ve geniş dolaplara sahip. Mutfağın tasarımı oldukça sade ve renkler de ortamın ferah görünmesini sağlayacak şekilde seçilmiş.

Evin oldukça geniş bir bahçesi var. Büyük pencerelerin tercih edildiği bu oda, evin arka bahçesine çıkan bir kapıya sahip.

Evin ön bahçesinde ise bir tuzlu su havuzu, bir jakuzi, bir teras bulunuyor.

Ön bahçe, evin taliplerini kesinlikle cezbediyor. Kademeli havuz ve özel bir açık alanda.

Çitlerle çevrili olması sayesinde ev, yola yakın olsa da mahremiyeti sağlıyor.