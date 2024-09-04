Colossus AI, 100 bin Nvidia H100 GPU ile çevrimiçi hale getirildi ve önümüzdeki aylarda kapasitesi iki katına çıkacak.

Yapay zekâ alanında liderlik yarışı hızla devam ederken, Elon Musk’ın xAI şirketi dünyanın en güçlü yapay zekâ eğitim sistemi olarak tanımladığı Colossus AI eğitim sistemini online hale getirdi. 100 bin Nvidia H100 GPU'su ile çalışan bu sistem, Musk’ın iddiasına göre dünyanın en güçlü yapay zekâ eğitim sistemi. Hafta sonu çevrimiçi olan Colossus, 122 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı ve önümüzdeki aylarda boyutunu iki katına çıkararak 200 bin GPU’ya ulaşması planlanıyor.

Elon Musk, 2 Eylül 2024'te attığı bir tweet ile bu durumu şu sözlerle duyurdu: "Bu hafta sonu, @xAI ekibi Colossus 100k H100 eğitim kümesini çevrimiçi hale getirdi. Başlangıçtan bitişe kadar 122 günde tamamlandı. Colossus, dünyanın en güçlü yapay zekâ eğitim sistemi. Ayrıca, önümüzdeki birkaç ay içinde boyutunu iki katına çıkararak 200k olacak. Mükemmel…”

Colossus ile yapay zekâ eğitiminde yeni dönem

Colossus'un bu güçlü yapısı, xAI’nin büyük dil modeli Grok’u eğitmek için kullanılacak. Grok, 2023 yılında, ChatGPT ve Llama gibi rakiplerine yanıt olarak piyasaya sürülmüştü. Ağustos ayında güncellenen Grok-2, daha ileri seviye yapay zekâ yetenekleri sunarak xAI’nin sektördeki konumunu güçlendirdi. xAI, Grok-2 ile yapay zeka alanında ön saflarda yer almayı hedefliyor ve Colossus’un katkısıyla bu alandaki ilerlemesini hızlandırmayı amaçlıyor.

Ancak Musk’ın bu sistemi kurarken Tesla’ya ayrılan Nvidia GPU’larını xAI’ye yönlendirdiği iddiaları, Tesla’nın otonom araç teknolojisi ve Optimus insansı robot geliştirme çalışmalarını geciktirebileceği endişelerine yol açtı. Yine de Musk, hem xAI hem de Tesla'nın yapay zekâ ve robotik alanlarında lider konumda olacağını iddia ediyor.

Colossus’un online hale gelmesi, yapay zekâ alanındaki gelişmeleri hızlandırırken, aynı zamanda Tesla'nın otonom sürüş teknolojileri üzerinde olası etkileri de tartışmalara yol açtı. Gelişmelerin sektörde nasıl bir etki yaratacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz.