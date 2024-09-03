Tesla'nın Robotaxi lansmanı öncesi hacker'dan veri toplama iddiaları ortaya çıktı. Etkinlikte gizli veri faaliyetleri araştırılıyor.

Tesla'nın önümüzdeki ay Robotaxi'yi tanıtacağı alanda yeni bir veri toplama kampanyası başlattığı ortaya çıktı. Hacker Green, Tesla'nın Warner Bros stüdyosunda düzenleyeceği etkinlik öncesinde "WB Studio" adında bir veri toplama kampanyası başlattığını duyurdu.

Tesla'nın sürücüsüz araç sistemleri geliştirmede öncü olduğu bilinse de, şirketin 2016 yılında yayınladığı video bazı tartışmalara yol açmıştı. Bu video, önceden haritalanmış bir rotayı kullanarak çekilmiş ve Tesla'nın o zamanki sisteminin gerçek kapasitelerini yansıtmadığı iddia edilmişti. Tesla'nın Autopilot yazılımı direktörü Ashok Elluswamy, videonun o dönemde müşterilere sunulabilecek yetenekleri doğru şekilde yansıtmadığını belirtmişti. Şimdi ise Robotaxi tanıtımıyla benzer bir gösterim yapılıp yapılmayacağı sorusu gündemde ve bu konuda endişelere yol açıyor.

Şeffaflık ve gerçekler üzerine sorgulamalar

Tesla'nın bu yeni veri toplama kampanyası, şirketin sürücüsüz araçlarıyla ilgili ne gibi ilerlemeler kaydettiği sorusunu gündeme getiriyor. Şirketin mevcut veri toplama stratejileri, daha önce uyguladığı yöntemlerle karşılaştırıldığında ne kadar ilerleme sağladığı merak ediliyor. Tesla'nın veri etiketleme kaynaklarını, Elon Musk ve diğer VIP'lerin, genellikle Tesla'nın FSD (Tam Sürüş Özelliği) videolarını paylaşan influencer'ların geçtiği rotalara yoğunlaştırdığı bildirildi.

Şirketin veri toplama yöntemlerini geliştirerek bu süreçte daha fazla şeffaflık sağlaması bekleniyor. Tesla'nın Robotaxi lansmanı, 2016'daki video gibi beklentilerin ötesinde bir gösterim içerebilir ancak gerçek kapasite ve ilerleme hakkında net bir bilgi sunulmazsa, bu durum Tesla'nın güvenilirliğini sorgulayan eleştirilerin artmasına neden olabilir. Tesla'nın otonom sürüş özelliğine sahip Robotaxi'si ise, 10 Ekim tarihinde tanıtılacak.