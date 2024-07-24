Elon Musk, X'te ilginç bir anket başlattı. Musk, Tesla'nın kendi yapay zekâ şirketi xAI'a 5 milyar dolar yatırım yapıp yapmaması gerektiğini kullanıcılara sordu.

Teknoloji dünyasında yapay zekâ yarışı hız kesmeden devam ederken dünyanın en zengin insanı Elon Musk’tan da bu tarz bir hamle geldiğini görmüştük. Musk, geçen yıl “xAI” ismini verdiği yapay zekâ şirketi kurmuştu. Hatta bu kapsamda şirketin sohbet botu “Grok”, X’e entegre edilmişti.

Elon Musk, xAI’ı büyütmek için hamleler yapıyordu. Mayıs ayında 6 milyar dolarlık yatırım aldığını görmüştük. Şimdi ise şirkete yatırım konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Elon Musk, X’te Tesla’nın xAI’a yatırım yapıp yapmaması hakkında anket başlattı

Musk, X üzerinden xAI’a yönelik ilginç bir anket paylaştı. Bu ankette, yine kendine ait olan elektrikli otomobil devi Tesla’nın yapay zekâ şirketine 5 milyar dolarlık yatırım yapıp yapmaması gerektiğini kullanıcılara sordu.

Böyle bir durumda xAI’ın değerlemesinin birkaç güvenilir dış yatırımcı tarafından belirleneceğini de ifade etti. Ayrıca yönetim kurulundan onay ve hissedarlardan oy gerekeceğini de ekledi. Yani sadece durumu test etmek için bu tarz bir anket yapmış.

Anket sonuçlarına baktığımızda bu haberin yazıldığı an itibarıyla 574.744 oy kullanıldığını görüyoruz. Katılanlardan %68,7’si, Tesla’nın yatırım yapması gerektiğini belirtirken %31,3’ü yapmamasını söylemiş. Anket, bu gece 03.30 civarlarında sona erecek. Gidişat, insanların yatırıma olumlu baktığı yönünde.

X kullanıcılarından fikir almanın amacı, Musk’ın da belirttiği Tesla yatırımcıların böyle bir duruma nasıl tepki vereceğini görmek. Tabii ki ankete katılan herkes Tesla yatırımcısı değil ancak az da olsa bu ihtimal hakkında fikir edinebileceğini düşünüyor Musk.

Tesla’dan gelecek xAI yatırımı otomobil devinin de işine yarayabilir. Bilindiği üzere Tesla, otonom sürüş teknolojileri üzerinde çalışıyor. xAI gibi bir yapay zekâ şirketi, bu konuda otomobil devine yardımcı olabilir. 5 milyar dolarlık yatırımın gerçek olup olmayacağını ilerleyen dönemde göreceğiz.