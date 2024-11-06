Amerika Birleşik Devletleri’ndeki seçimler, uzun yıllardır kasım ayının ilk pazartesi gününden sonraki salı günü yapılıyor. Peki neden özellikle bu gün?

Dün ABD seçimlerinin yapılmasıyla akıllara pek çok soru geldi. Amerika’nın bundan sonraki kaderinin ne olacağının yanı sıra “Alınacak eyaletler neden bu kadar kritik öneme sahip?”, “Donald Trump’ın başkan olması Elon Musk için neden bu kadar önemli?”, "Neden hep iki kişi arasında seçim yapılıyor?" gibi soruları da düşünüyoruz.

Bu soruların cevaplarına başka içeriklerimizde yer vereceğiz. Bu içeriğimizdeki konumuz, “ABD seçimleri neden hep salı günleri yapılıyor?". Bu sorunun cevabını vermek için, ülkenin tarım toplumu olduğu günlere kadar gideceğiz.

Önceden seçim günleri eyalete göre değişiyordu.

1845'te tüm ülke için tek bir seçim günü belirlemek üzere bir yasa kabul edildi. O zamanlar, Amerika Birleşik Devletleri hâlâ büyük oranda tarım yapan bir toplumdu. İşgücünün çoğunluğunu oluşturan çiftçiler için yılın büyük bir kısmı mahsullerin ekimi, bakımı ve hasadı ile geçiyordu. Kasım başı, oy vermek için iyi bir zamandı çünkü hasat bitmiş oluyordu ve hava hâlâ nispeten ılımandı.

Haftanın bazı günleri, seçim günü olamazdı.

Pazar günleri seçim günü olmazdı çünkü Hristiyan olduklarından bu günü ibadetle geçiriyorlardı. Çarşamba ise pek çok çiftçinin mahsullerini kasabada sattıkları gündü. Ayrıca oy vermeye gitmek için bir seyahat gününe de ihtiyaç duyuyorlardı.

Kırsal alanlarda, en yakın oy kullanma yeri birkaç kilometre uzaklıkta olabiliyordu ve özellikle otomobillerin olmadığı dönemlerde gitmek biraz zaman alıyordu.

Pazar ve çarşamba günlerini seyahat edecekleri gün olarak kullanamadıklarından seçim, pazartesi ve perşembe günü de olamazdı. Bu nedenle en uygun gün salı gibi duruyordu.

“İlk pazartesiden sonra” olarak kabul edilmesinin de bir nedeni var.

1 Kasım, Hristiyanlar için “Azizler Günü” olarak kutlanıyordu ve tüccarlar genellikle bir önceki aya ait defterlerini ayın ilk günü tamamlıyordu. Bu yüzden “ilk pazartesiden sonra” en mantıklı zaman olmuştu.

Seçimlerin hâlâ salı günü yapılıyor olmasının pek bir mantığı yok.

Günümüde Amerikalıların %2'sinden azı tarım sektöründe çalışıyor ve tahmin edebileceğiniz üzere birçok insan yıl boyunca salı günleri işe gidiyor.

Özellikle seçmen katılım oranları azaldıkça vatandaşlar, seçimlerin hafta sonuna alınmasını önerdi ancak böyle bir şey hâlâ yapılmadı. Bunun yerine erken ve posta yoluyla oy kullanma seçenekleri getirildi.

ABD seçimleriyle ilgili daha fazla içerik: