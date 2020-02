Elon Musk'ın Şarkısı En Çok Dinlenilenler Arasına Girdi

Elon Musk'ın geçtiğimiz cuma günü SoundCloud'da yayınladığı şarkısı, platformda bu hafta en çok dinlenilen şarkılar arasına girdi. Şarkı, 2,72 milyon kez dinlendi ve 7. sıraya yükseldi.

Geçtiğimiz cuma günü hayran olduğumuz Elon Musk, yine kendisinin ne kadar alışılmamış bir milyarder olduğunu gösterdi. SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO’su Elon, 'Don’t Doubt ur Vibe' isimli şarkısını Emo G Records aracılığıyla SoundCloud’dan yayınladı.

Sosyal medyadan da yeni şarkısını paylaşan Elon, takipçilerinden her zamanki gibi birçok yorum aldı ve bunlara cevap verdi. Elon’ın elektronik bir ritim üzerinde yalnızca “Don’t doubt your vibe / Because it’s true / Don’t doubt your vibe / Because it’s you (Hislerinden şüphe etme / Çünkü o doğru / Hislerinden şüphe etme / Çünkü o sensin)” sözlerine yer verdiği bu şarkı ise öyle görünüyor ki viral oldu.

SoundCloud'da en çok dinlenilen 7. parça oldu:

Cuma günü yayınlanan şarkı, SoundCloud’da haftanın en çok dinlenilen parçaları arasında yer aldı. Elon’ın parçası, SoundCloud’ın listesinde yedinci sıraya yerleşti. Parça, bugüne kadar yaklaşık 2,72 milyon kere dinlendi. Başarısını gören Elon, Twitter’da “Bunu kesinlikle LinkedIn’ime koyuyorum!” şeklinde bir şaka yapmaktan da geri kalmadı.

Her ne kadar Elon Musk’ın ilginç girişimlerini defalarca görmüş olsak da kafasını anlamakta güçlük çektiğimiz bu adamın şarkı çıkaracağına inanmayan bir kitle mevcuttu. Elon, Twitter’da şarkıyı çıkarmadan önce “Bu şarkı zor” gibi gönderiler ve kayıttan resimler paylaşsa bile bazı insanlar Elon’dan bir şarkı beklemiyordu.

Tesla Model 3’ün lansmanındaki tuhaf dansı, Tesla araçlarına eklemek istediği ilginç fikirleri, son olarak da çıkardığı şarkısı, Elon Musk’ın ne denli beklenmez bir kişi olduğunu her şekilde ortaya koyuyor. Peki, biz Elon Musk’ın böyle olmasından şikayetçi miyiz? Doğrusunu söylememiz gerekirse pek sayılmaz.

Bu arada Elon Musk’ın SoundCloud’da haftanın en çok dinlenenleri listesinde 7. sıraya yerleşen şarkısına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Elon Musk’ın daha nasıl değişik fikirlerle ortaya çıkacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.