Geçtiğimiz cumartesi günü Saturday Night Live'da kendisi ve izleyenler için keyifli bir şov sunan Elon Musk, söz konusu programı çok da "iyi" anmayacak gibi görünüyor. Saturday Night Live'da tartışmalı açıklamalarda bulunan Elon Musk, o günden bu yana servetinden 20 milyar dolar kaybetmiş durumda.

Tesla kurucu ortağı ve CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz hafta sonu yayınlanan Saturday Night Live'da (SNL) en azından izleyenlerin keyifli dakikalar geçirmesini sağlamış olsa da Tesla ve kripto para yatırımcılarını pek de memnun etmiş değil.

Elon Musk, cumartesi günü yayınlanan programda eğlenceli bir skeçte oynamasının yanı sıra Asperger sendromuna sahip olduğunu açıklamış ve kripto paralar hakkında bazı yatırımcıların hiç de hoşuna gitmeyen ifadelerde bulunmuştu.

Elon Musk'ın Saturday Night Live'daki kara mizah skeci

Musk'ın söz konusu açıklamaları, haftanın son(!) iş gününe geldiğimiz bugüne kadar Tesla hisselerinin yalnızca bu hafta içi yüzde 15 değer kaybetmesine neden oldu. Bunu takiben Elon Musk'ın serveti de adeta su gibi eridi ve Saturday Night Live'ın ünlü iş insanına maliyeti 20 milyar dolar oldu.

Elon Musk'ın Saturday Night Live'a katıldığında yaklaşık 166 milyar dolar serveti bulunuyordu ki bu Musk'ın servetinin şu ana kadar ulaştığı en yüksek noktaydı. An itibarıyla Forbes'ın milyarderler listesine baktığımızda ise Musk'ın 145,5 milyar dolar büyüklüğünde bir servete sahip olduğunu görüyoruz.

Elon Musk, her iki durumda da dünyanın en zengin üçüncü insanı konumunda bulunuyor ancak bu durum, Musk'ın muhtemelen bu haberi okuyan kişilerin ömürleri boyunca kazanacakları paranın toplamından daha büyük bir serveti yalnızca bir haftada kaybettiği gerçeğini değiştirmiyor.

Elon Musk, o günden bu yana yalnızca kendi servetini kaybetmekle kalmadı, başta DOGE ve Bitcoin olmak üzere hemen hemen tüm kripto para yatırımcılarının da kaybetmesine neden oldu. Saturday Night Live'da Dogecoin için "ittirilen" ifadesini kullanan Musk, popüler "meme" kripto para biriminin 24 saat içinde yüzde 30 değer kaybetmesine neden olmuştu.

Ayrıca yalnızca iki gün önce Twitter hesabı üzerinden "Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların hızla artan kullanımını" gerekçe göstererek Tesla'nın Bitcoin ile sipariş almayı durdurduğunu açıklayan Musk, dünyanın en popüler kripto para biriminin de yüzde 17 değer kaybetmesine neden olmuştu.