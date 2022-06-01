Elon Musk'ın Tesla çalışanlarına bir e-posta gönderdiği ve bu e-postada artık uzaktan çalışma modelini istemediği açığa çıktı. Musk'a göre çalışanların haftada en az 40 saat ofiste olmaları gerekiyor.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın çalışanlara bir e-posta gönderdiği açığa çıktı. Bu e-postada COVID-19 tedbirleri kapsamında dönülen uzaktan çalışma metodunu eleştiren Musk, uzaktan çalışmanın bundan sonraki süreç için asla kabul edilemeyeceğini ifade etti. Dünyanın en zengin insanı, çalışanların haftada en az 40 saatini ofiste geçirmesini istiyor.

Elon Musk'a ait olduğu söylenen e-posta, kısa bir süre içerisinde Twitter'a da düştü. Musk, paylaşımı görmesi üzerine e-postanın gerçekliğini doğrulamadı ancak net bir şekilde kapıyı gösterdi. "Başka bir yerde çalışıyor gibi davranabilirler" diyen Elon Musk, ofise gelmeyi imkansız hale getiren istisnai durumlar içinse elinden geleni yapacağını duyurdu.

Musk, geçmişte de benzer savunmalar yapmıştı

Elon Musk'ın çıkışı dikkat çekici olsa da bu tavır ilk kez yaşanmıyor. Elon Musk'ın arkadaşı olduğu bilinen Keith Rabois, bundan bir süre önce yaptığı açıklamalarda Elon Musk'ın iş yaşamında çalışanlara olan tavrını gösteren bir olaydan bahsetmişti. Rabois'e göre Musk, bir seferinde kahve almak için sırada bekleyen stajyer çalışanlara çok sinirlenmiş ve bunun üretkenliğe aykırı olduğunu söylemişti. Arkadaşı, bu olay üzerine Musk'ın tüm stajyerleri işten çıkarmakla tehdit ettiğini ifade ediyor.

Elon Musk'ın Tesla çalışanlarına gönderdiği e-posta sonrasında şirkette ne gibi sorunlar yaşanacağı henüz bilinmiyor. Bakalım dünyanın en zengin insanı, kararını sonuna kadar uygulayabilecek mi... Bu durum, ilerleyen dönemlerde açığa çıkmış olacak.

Elon Musk'ın gönderdiği ortaya çıkan e-posta:

Tüm Tesla çalışanları haftanın en az 40 saatini ofiste geçirmelidir. Bu süre bizim fabrika çalışanlarına sorduğumuzdan daha az. Eğer bu durumu imkansız hale getiren istisnai bir durum varsa, inceleyeceğim ve direktmen onaylayacağım. Bununla birlikte; "ofis" mutlaka Tesla'nın ana merkezi olmalıdır.