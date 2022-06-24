Elon Musk, Tesla'nın geçtiğimiz yıl duyurulan insansı robotu Optimus'un tanıtılacağı tarihi açıkladı. Tarih, pek çok kişinin beklediği gibi 30 Eylül olarak belirlendi.

Geçtiğimiz ağustos ayında düzenlenen Tesla AI etkinliğinde Elon Musk, yepyeni bir ürünü duyurmuştu. Görünürde bir otomobil şirketi olan Tesla’nın yeni otomobili, otomobillerle alakasız bir şekilde robot idi. ‘Tesla Bot’ ya da ‘Optimus’ olarak adlandırılan bu robotun yalnızca görselleri yayınlanırken robotun ne zaman tanıtılacağı da merakla bekleniyordu.

Optimus’un tanıtımı için tahminler bir sonraki Tesla AI etkinliği olurken, bu konu Elon Musk tarafından da doğrulanmıştı. Fakat Musk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımda Optimus’u gösterebilme şansı için Tesla AI etkinliğinin 30 Eylül’e ertelendiğini duyurmuştu. Bugünse Optimus hakkında yeni bir haber geldi.

Optimus, 30 Eylül'de tanıtılıyor:

Katar Ekonomik Forumu’na katılan Tesla CEO’su Elon Musk, yeni Optimus robotları hakkında önemli açıklamada bulundu. Musk, Optimus robotunun 30 Eylül’de düzenlenecek Tesla AI Day etkinliğinde tanıtılacağını resmen duyurdu. Elon Musk, açıklamasının devamında ise robot hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Umarım insanlara göstermek için ilginç bir prototipimiz olur. Tesla'da çok yetenekli bir ekibimiz var ve eylül ayı sonuna kadar prototip bir insansı robota sahip olmak için onlarla yakın bir şekilde çalışıyorum. Ve sanırım o tarihi yakalayacağız.”

Tesla’nın insansı robotu Optimus, Musk’ın açıklamasına göre ‘basit ve kendini tekrar eden sıkıcı ve sıradan işleri’ insanların elinden almakla yükümlü olacak. 1,82 santimetre uzunluğundaki robot, saatte 8 kilometre hızla yürüyebilecek ve yaklaşık 70 kilogram ağırlık kaldırabilecek.