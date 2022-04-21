Tesla CEO'su Elon Musk, yaptığı yeni açıklamasında robotların Tesla için arabalardan çok daha önemli olacağını açıkladı. Musk, yakın zamanda ağustos ayında tanıtılan Tesla Bot'ların 2023 yılında piyasaya sürülebileceğini paylaşmıştı.

Tesla, geçtiğimiz ağustos ayında sürücüsüz otomobillerin de ötesinde bir vizyonla insansı robotu ‘Tesla Bot (Optimus)’u tanıtmıştı. ‘Basit ve kendini tekrar eden sıkıcı ve sıradan işleri’ yapması hedeflenen bu robotla birlikte Elon Musk, Tesla’yı dünyanın en büyük robot şirketi olarak tanımlamış, bir sonraki adımın insansı robotlar olacağını belirtmişti.

Robotu tanıtırken “Biz yapmazsak başkası yapacak” vurgusu yapan Musk, bugün gelecek hakkında yeni görüşlerini paylaştı. Şirketin 2022 yılının ilk çeyreğine dair gelirini açıkladığı kazanç çağrısında konuşan Musk, Tesla’nın robot üzerinde çalışmaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca robotların geleceği konusunda hedefini de gösteren bir açıklama yaptı.

Robot, Tesla için arabalardan daha önemli olacak:

Bu ay başında Optimus robotunun 2023 yılında çıkış yapacağını açıklayan Musk, bu kez Optimus’un araba ve tam otonom sürüşten daha değerli olacağını açıkladı. Musk, insanların Optimus robot programının büyüklüğünün farkında olmadığına şaşırdığını da ifade etti. Musk’ın bu konudaki açıklaması şu şekildeydi:

“Optimus'un önemi önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak. Anlayışlı olanlar veya dikkatle dinleyenler, Optimus'un nihayetinde araba işinden, FSD'den daha değerli olacağını anlayacaklar."

Robotaksiler 2 yıla geliyor:

Optimus robotu hakkındaki açıklamasının yanı sıra Musk, hiçbir direksiyon ya da pedala vermeyen otonom ‘robotaksiler’ için de tarih verdi. Musk, Tesla’nın robotaksilerinin 2024 yılına kadar piyasaya sürülebileceğini açıkladı. Ayrıca bu araçların Tesla’nın büyümesinde önemli bir pay oynayabileceğini de belirtti.