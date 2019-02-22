Sadece İngiltere'den satın alınabilen bu oyuncu kasasına sahip olmak için tam 230 bin TL ödemeniz gerekiyor.

Bazılarımız için ay sonunda yatan maaş sonrasında en büyük lüksümüz Steam'den bir oyun almak veya dışardan yemek söylemek olabilir. Özellikle Türkiye şartlarında sağlam bir donanıma sahip bir toplama PC için bir miktar (-dan biraz daha fazla) paranızın olması gerekiyor.

Ancak her ürün gamının hitap ettiği başka başka kitleler var; örneğin bugün göreceğiniz bu bilgisayarın fiyatı tam 43 bin dolar değerinde (Tesla Model 3'ün Avruğa fiyatının 35 bin dolar civarında olduğunu belirtelim). 8Pack tarafından geliştirilen bu toplama PC projesi ile Orion X2 adıyla oluşturulan bu bilgisayarda, dış görünüşünden kullanılan bütün donanımlara kadar her şey birinci sınıf.

Orion X2

Intel Core i9-7890XE - 18 Çekirdek ve sıvı soğutma sistemi

128GB DDR4-3200 RAM

2 x Nvidia Titan RTX ekran kartı ve sıvı soğutma sistemi

2TB Samsung 970 Evo M.2 SSD (Pri)

2TB Samsung 970 Evo M.2 SSD (Sec)

14TB Iron Wolf NAS HDD

2000W güç kaynağı

Windows 10 Professional

Ürünün bir önceki modeli olan Orion'u çalışır halde izlemek ve nasıl olduğuna göz atmak için hemen aşağıdan videoya erişebilirsiniz: