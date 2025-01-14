Elon Musk'ın Diablo IV ve Path of Exile 2 gibi oyunlarda dünyanın en iyileri arasında olduğunu iddia etmesi, oyunseverlerde şüphe uyandırdı. Birçok kişi Musk'ın seviye atlamak için hile yaptığına inanıyor.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, yaptığı işler dışında farklı konularla da gündeme geliyordu. Bunlardan biri de oyunlardı. Öyle ki Musk’ın sık sık Diablo IV oynadığını görmüştük. Ayrıca son zamanlarda Path of Exile 2 ile de karşımıza çıkmıştı.

Musk, yaptığı açıklamalarda bu oyunlarda çok yüksek seviyelerde olduğunu ve dünyada en iyiler arasında olduğunu belirtiyordu. Hatta geçtiğimiz aylarda katıldığı Joe Rogan podcast’inde dünyanın en iyi 20 Diablo IV oyuncusu arasında yer aldığını bile iddia etmişti. Ancak bu iddialar, oyunseverlerin dikkatini çekti.

Musk, hile yapmakla suçlanıyor

Musk’ın “En iyi 20 arasındayım.” Açıklamasının dikkatleri çekmesi gayet normal. Çünkü sevilen RPG oyunu Diablo IV, karakteri geliştirmek ve yükselmek için saatler, hatta günler harcanması gereken bir oyun. Haklı olarak insanlar da SpaceX’ten Tesla ve X’e kadar bu kadar fazla şirketin sahibi çok meşgul bir iş insanının bütün bunları yapacak zamanının olup olmadığını sorguluyorlar.

Zaten kısa süre sonra Musk’ın bu iddiasının biraz abartı olduğu ortaya çıktı. Öyle ki kendisi, direkt Activision Blizzard listelerinde değil, helltides.com isimli bağımsız olarak tutulan bir listedeymiş. Burada belli seviyelerin ne kadarda tamamlandığı gösteriliyor. Musk’ın ise sadece 2 dakika 45 saniye gibi etkileyici sürelerde bir sürü canavarı ve boss’u yenerek ilk 20’ye girdiği görülmüş.

Tüm bunlar, oyuncu topluluğunun ikiye bölünmesine neden oldu. Bir kısmı, Musk’ın yükselmek için hile yaptığını düşünmeye başladı. Karakterin geliştirilmesi için dışarıdan yardım aldığını, bu zor kısım bittikten sonra da oyunu oynayıp seviyeleri atladığını ve her şeyi kendisi yapıyormuş gibi gösterdiğini iddia ettiler. Diğer kısım ise milyarder girişimcinin gerçekten zaman ayırıp oyunu oynadığını ve bu kadar ilerlediğine inanıyor.

Bu tartışmalar, son zamanlarda Path of Exile 2’nin listelerinde yükselmesiyle daha da alevlendi. Musk, bu yapımda birden fazla karakterle oynadı. “Kekius_Maximus” isimli bir karakteri öldüğünde dünya sıralamasının 59. olduğu görüldü. Ancak yaptığı bir canlı yayında oyun hakkında pek bilgisinin olmadığı görülmesi yine kendisinin bu ilerlemeleri yapmadığı iddialarını güçlendirdi.

Musk’ın gerçekten de çok üst seviye bir “gamer” olup olmadığını bilmiyoruz. Oyunları sevdiği aşikâr ancak onlarda bu kadar iyi olacak kadar zamanı var mı orası bilinmez. Açıkçası birçok şirket yöneten bir milyarderin dünyanın en iyileri arasında yer alacak kadar oyun oynamaya zaman bulması kulağa pek gerçekçi gelmiyor.