Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma anlaşması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Elon Musk'ın yalnızca üç yıl içerisinde dev platformu yeniden halka arz edebileceği iddia edildi. Musk'ın kapalı kapılar ardında yatırımcılarla görüştüğü söylense de henüz Musk'tan bu konuda bir açıklama gelmiş değil.

Wall Street Journal, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına yönelik anlaşma ile ilgili dikkat çeken bir yazı paylaştı. İsimsiz kaynaklara atıfta bulunan Wall Street Journal, Elon Musk'ın yatırımcılarla sıkı bir pazarlık içerisinde olduğunu öne sürdü. Edinilen bilgilere göre milyarder iş insanı, daha resmi olarak satın almadan Twitter'ı üç yıl içerisinde yeniden halka arz etmeyi planlıyor.

Aslına bakacak olursak Twitter, zaten halka arz edilmiş bir şirketti. Yani dileyen herkes, Twitter'dan pay sahibi olabiliyordu. Ancak yönetim kurulunun Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık teklifini kabul etmesi, dengeleri değiştirdi. Öyle ki platform, yakın bir gelecekte yalnızca Elon Musk'a ait olacak. İddiaya göre Elon Musk, şimdiden yatırımcılarla toplantı yaparak yeniden halka arz ile ilgili planlara başladı.

Planlarda sarkmalar yaşanabilir

Sektör kaynaklarına göre Elon Musk'ın böyle bir hedefi varsa, üç yıl çok iddialı bir süre. Zira bir şirketin el değiştirmesi ve yeniden yapılandırma süreci gibi işlemlerin tamamlanıp yeniden halka arzın düşünülmesi, genelde uzun yıllar alan bir süreç. Ancak yatırımcının bu süreçte kaçırılmaması da gerekiyor. Bazı analistler, Elon Musk'ın yatırımcıları ikna etmek için şimdiden halka arz ile ilgili bir açıklama yapmış olabileceğini düşünüyor.

Bu arada; Elon Musk'ın pek de dakik bir kişi olmadığını ifade etmek gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda Tesla'nın yıllık hedefleri tutturamamasıyla ilgili konuşan Musk, dakikliğin kendisine göre olmadığını söylemişti. Haliyle Twitter'ın yeniden halka arz edilmesi ve hisse satışlarının yapılmaya başlanması da gecikebilir...