X, Premium+ aboneliklerine %88'e varan oranda zam yaptı. Bu, son 2 ayda 2'inci X Premium+ zammı oldu.

Elon Musk’ın yönetiminde bulunan X, kullanıcılara ücretli Premium abonelikleri sunuyordu. Bu aboneliklerde daha gelişmiş özellikler ve daha az görmeme veya hiç reklam görmeme imkânı vardı. Ancak bugün moral bozucu bir gelişme yaşandı.

Öyle ki X, en üst düzey abonelik paketi olan Premium+’ın fiyatlarında bir kez daha zam yaptı. En son aralıkta bir zam gelmişti. Bu da son 2 ayda 2’inci kez bu pakete zam yapıldığı anlamına geliyor. Zam oranı ise aylık olarak %88, yıllık olarak ise %79 oranında.

Zamdan sonra oluşan yeni X Premium+ fiyatları (web)

Versiyon Eski fiyat Yeni fiyat Aylık Premium+ 770 TL 1.450 TL Yıllık Premium+ 8.000 TL 14.320 TL

Yukarıdaki fiyatlara baktığımızda aylık aboneliğin 1.450 TL'ye çıktığını görebiliyoruz. Yıllık abonelik ise 14.320 TL gibi gerçekten uçuk diyebileceğimiz bir seviyeye gelmiş. Diğer paketlerde ise henüz bir zam yok. Temel abonelik hâlâ aylık 56, 25, Premium ise 150 TL.

Premium+ zammı, Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI'ın Grok 3 modelini duyurmasının ardından geldi. Dün tanıtılan modelin OpenAI, Google gibi şirketlerin modellerinden daha iyi olacağı belirtilmişti. Yeni model, önümüzdeki hafta itibarıyla Premium+ abonelerine sunulacaktı. Şirketin bu yüzden zam yaptığını tahmin edebiliriz.