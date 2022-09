Elton John’un Son ABD Konseri, Disney+’ta Canlı Yayınlanacak

İngiliz müziğinin önde gelen isimlerinden olan “Sir” ünvanlı Elton John, gösterişli müzik kariyerine bir dünya turu ile veda edecek. John’un veda turnesi olan Farewell Yellow Brick Road Turnesi kapsamında ABD’de vereceği son konser, Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak.

1947 doğumlu İngiliz şarkıcı ve müzisyen Elton John, 50 yıldan uzun süren müzik kariyerine nokta koymaya karar vermişti. “Sir” Elton John, Farewell Yellow Brick Road adlı bir dünya turnesi ile son kez hayranlarının karşısına canlı performansla çıkmaya hazırlanıyor.

Bu turne kapsamında John’un vereceği konserlerden biri de ABD konseri olacak. Los Angeles’taki Dodgers Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı konser, Disney+ ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.

Disney, Elton John belgeseli için 30 milyon dolar ödemişti

Canlı yayınlanacak olan konser, Disney+’ın sanatçının veda turnesine ve kariyerine odaklanılan belgesel paketinin de bir parçası. 30 milyon dolarlık Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances And the Years That Made His Legend adlı belgeselde sanatçının son 50 yıldaki konserlerinden görüntüler, daha önce yayınlanmamış sahneler, el yazımı günlüklerden notlar ve kendisi ve ailesi ile ilgili sahneler yer alacak. Belgeselin önce festivallerde ve az sayıda seçili sinema salonunda gösterileceği, ardından da Disney+ ekranlarında olacağı belirtiliyor.

Belgeselin yönetmen koltuğunda R.J. Cutler yer alacak. Cutler daha önce de Apple TV+ için Billie Eilish: The World’s a Little Bit Blurry adlı belgeselin yönetmenliğini üstlenmişti. Yönetmenin kamerasından çıkan bir diğer popüler belgesel ise Belushi olmuştu.

Elton John, Disney ile çalışmaya aşina olan bir isim. Ünlü müzisyen, The Lion King filmi için Circle of Life ve Can You Feel the Love Tonight şarkılarını yapmıştı. John, bu şarkılardan Can You Feel the Love Tonight ile Oscar ödülünü de kazanmayı başarmıştı.

Elton John’ın son ABD konseri 20 Kasım tarihinde gerçekleşecek.