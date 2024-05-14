Kia, 2025 model EV6'yı tanıttı. Tasarım ve teknik özellikler açısından ufak değişimler geçiren otomobil, artık parmak izi okuyucu sensöre de ev sahipliği yapıyor.

Güney Koreli otomobil devi Kia, düzenlediği bir etkinlikte 2025 model EV6'yı tanıttı. Kia'nın en güçlü otomobilleri arasında yer alan EV6, yapılan çalışmalarla daha ilgi çekici bir hâle getirildi. Gelin hep birlikte 2025 Kia EV6'ya yakından bakalım.

Kia EV6, yepyeni bir far tasarımına kavuştu. Bu LED farlar, aracı daha agresif göstermiş durumda. Ancak crossover'ın arka kısmına dokunulmadı. Bagaj kapağını boydan boya kaplayan LED bar, 2025 model EV6'da da olduğu gibi bulunacak. Gövdeye gömülü kapı kolları da değişmeyen tasarım detayları arasında yer alıyor.

Karşınızda 2025 Kia EV6

Aracın iç kısmına geçtiğimizde ise oldukça ufak değişimler görüyoruz. Bu bağlamda; 2024 model EV6'da bulunan 12.3 inç boyutlu tam dijital gösterge ekranı ile bilgi-eğlence ekranı korunmaya devam ediyor. Direksiyon üzerindeki Kia logosu ise artık merkezde yer almıyor. Bu arada; aracın iç kısmında gördüğümüz değişikliklerden bir tanesi de parmak izi okuyucu sensörü. Tüketiciler, bu sensör ile araçlarını çalıştırabilecekler.

Kia, EV6'nın kaput altında da bazı ince değişimler yaptı. Aracın RWD versiyonu 225 hp, AWD versiyonu ise 320 hp güç üretmeye devam edecek. Ancak EV6'da 77,4 kWh yerine 84 kWh kapasiteli daha büyük bir batarya bulunacak. Bu batarya, Güney Kore'de yapılan testlere göre 500 kilometre civarında menzile sahip olacak.

Kia, 2025 model EV6 için fiyat bilgisi vermedi. Ayrıca otomobilin piyasaya ne zaman sürüleceğine ilişkin de bir açıklama yapılmadı. Ancak bu otomobilin Türkiye'de de satıldığını ve 14 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 1.920.000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilindiğini belirtelim. Yeni EV6'nın bundan daha ucuz olma ihtimali bulunmuyor.