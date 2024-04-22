Yüzüklerin Efendisi ve Tomb Raider gibi oyunlarla tanınan Embracer Group, her biri farklı oyunlara odaklanan üç şirkete bölünüyor.

İsveçli oyun devi Embracer Group, yaptığı duyuru ile şirketin bundan sonra üçe ayrılacağını açıkladı. Her biri AAA oyunlara odaklanacak olan firmalar, oyun sektörünün farklı pazarlarında hizmet verecek. Yeni firmaların isimleri ise Asmodee Group, Coffee Stain & Friends ve Middle-earth Enterprises & Friends olacak. Her biri bağımsız birer firma olacak yeni şirketlerin "kendi çekirdek stratejilerini temsil edeceği ve hissedarlara farklılaştırılmış, ayırt edici özsermaye hikâyeleri sunacağı" ifade edildi.

Embracer Group çok sayıda markanın oyun telif haklarını da elinde bulunduruyor. Bu markalar arasında Tomb Raider, Yüzüklerin Efendisi gibi önemi yapımlar yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 2 milyar dolarlık bir yatırımı son anda kaçıran firma, çok sayıda işten çıkarmaya imza atmış ve Borderlands'i de geliştiren Gearbox'ı Take-Two'ya satmıştı.

Yeni firmaların ilgileneceği markalar şu şekilde olacak:

Middle-Earth Enterprises & Friends: "AAA oyun geliştirme ve yayıncılığında yaratıcı güç" olarak tanımlanan firma, ismini Yüzüklerin Efendisi serisinden alsa da Dead Island, Killing Floor, Kingdom Come Deliverance, Tomb Raider ve elbette ki Yüzüklerin Efendisi gibi farklı serilerin haklarına sahip olacak.

Asmodee Group: Son yıllarda kutu oyunları ve rol yapma oyunları sadece eski popülerliklerine ulaşmakla kalmadı, büyük de bir atılım gerçekleştirdi. Asmodee Group da masaüstü oyunların geliştirilip dağıtılmasına odaklanacak. Hâli hazırda Ticket to Ride, 7 Wonders, CATAN, Exploding Kittens gibi son yılların en başarılı kutu oyunlarının haklarına sahip olacak şirket ayrıca Yüzüklerin Efendisi, Marvel, Game of Thrones ve Star Wars gibi markalar için de kutu oyunları geliştiriyor.

Coffee Stain & Friends: Bu firma çatısı altında ise indie oyunlar, oynaması ücretsiz yapımlar ve orta seviye oyunlar yer alacak. Yeni firmanın çatısı altında Deep Rock Galactic, Goat Simulator, Satisfactory, Wreckfest, Teardown ve Valheim gibi yapımlar yer alacak.

Embracer Group Kurucularından CEO Lars Wingerfors, bu hamlenin amacının her bir ekibin tam potansiyelini ortaya koymak olduğunu ifade etti. Bakalım yeni firmalar nasıl stratejiler izleyecek ve nasıl yapımlarla karşımıza çıkacak.