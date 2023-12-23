Dostlarımızla ya da ailemizle bir arada geçireceğimiz bir akşamı daha eğlenceli hâle getirmenin yollarından biri kutu oyunları. Klasik kutu oyunları dışında bir şey arıyorsanız bu liste tam size göre.

Dışarıya çıkmak dünyanın parası, çıktık diyelim yapacak aktiviteler yaşadığımız bölgeye göre ya sınırlı ya da pahalı. Kaldı ki yılbaşı gibi günlerde herhangi bir aktiviteye katılmak tamamen şans işi: trafikti, yer bulmasıydı, kalabalığıydı derken işin bütün eğlencesi kaçabiliyor.

İşte böyle zamanlarda ailemizle ya da dostlarımızla zaman geçirmek için en önemli alternatiflerden biri de kutu oyunları. Tabu, Monopoly gibi klasiklerden sıkıldıysanız ya da oyun seçeneklerinizi artırmak istiyorsanız sizler için bir liste hazırladık. Listeyi her bütçeye ve her yaş grubuna uygun bir şeyler içerecek şekilde hazırladık.

Kare şeklinde kartları yerleştirerek bir harita oluşturduğumuz, Meeple adını verdiğimiz küçük figürleri bölgelere yerleştirerek en çok puanı toplamaya çalıştığımız bu oyun, piyasaya ilk çıktığında Yılın Kutu Oyunu ödülü de kazanmayı başarmıştı. Yetişkin kontrolünde olduğu sürece 4-5 yaşındaki çocukların bile öğrenebildiği oyun, eğlenceli saatler vaat ediyor. Oyun 2-6 kişi arasında oynanabiliyor.

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Öğrenmesi gerçek anlamda 3 dakika, ustalaşması ise yıllar süren Go, Türkiye'de ciddi bir oyuncu kitlesine de sahip. Uygun fiyatlı bu oyun iki kişiyle oynanabiliyor. 19 yatay ve 19 dikey çizgiden oluşan bu oyunda amacımız, mümkün olduğunca çok alan kapatmayı başarmak. Oyunda her iki tarafın da 32 adet taşı bulunur.

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"Neden bir kutu oyununda gidip komprador olmayalım ki?" diyenlerdenseniz Ticket to Ride Europe tam size göre. Oyundaki amacımız farklı vagon kartları toplamak, istasyonlar inşa etmek ve böylece Avrupa'nın en büyük tren yolu şirketinin sahibi olmak. Oyunu kazandıktan sonra "Tek rakibim TCDD" diye paylaşım yapmak size kalmış. Oyunun farklı versiyonları bulunsa da Europe versiyonu İstanbul'a ve Karadeniz'e bir ziyaret imkânı da sunduğu için seçtik. Öğrenmesi kolay, tekrar tekrar oynanabilen bir oyun bu.

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Bir dönem her kanalın yılda bir defa yayımladığı filmin kutu oyunu. Bu versiyon daha güvenli, peşimize canavarlar falan düşmüyor, başımıza olmadık işler gelmiyor. Onun yerine 8 yaş ve üstü oyuncularımızla, oyun tahtasının ortasında yer alan kareye ulaşıp Jumanji yapmaya çalışıyoruz. Listedeki en keyifli oyun olmasa da filmi izledikten sonra oyunu bir defa olsun oynamak isteyen herkes için bir alternatif.

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Dostluk bitirmede Monopoly'ye "Ayağa kalk büyüğün geldi" dedirten Muchkin'de hem ekip olarak hem de birbirimize karşı çok eğlenceli bir maceraya atılıyoruz. Bir maceracı ekibinin üyeleri olarak amacımız herkesten önce 10 level olmak. Hızlı oynanışı, kolay kuralları ve şakalarla dolu kartları ile Munchkin, inanılmaz ama dostu dosta kırdırarak dostlukları pekiştiriyor.

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Settlers of Catan'ın daha uygun fiyatlı, ailelere yönelik versiyonu. Oyunun kuralları aşağı yukarı aynı olsa da bu versiyonda daha az harita seçeneği var ve yollar, şehirler gibi parçalar da tahtadan değil plastikten yapılmış. Uygun fiyatlı, 15 dakikada öğrenip saatlerce oynanabilecek bir oyun isteyenler için uygun bir yapım.

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Oynanış açısından çok yaratıcı olan 7 Wonders, öğrenmesi biraz zaman alabilecek gibi gözüken ancak oynanmaya başlandığında yağ gibi akan yapımlardan biri. 7 kişiye kadar oynanabilen 7 Wonders, oyun içerisinde zafere ulaşmayı ve bir dünya harikası inşa etmeyi sağlayacak 7 farklı zafer kıstası barındırıyor. Oyuncu sayısı çok olsa da oyuncuların hemen hemen aynı anda oynamasına izin veren yapısıyla sıkmayan, aktif bir oyun.

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Kedi seviyorsanız kaçırmamanız gereken bir oyun Calico. Bu oyunda amacımız, elimizdeki ve yerdeki parçaları toplayarak minderler yapmak. Yaptığımız minderler, oyundaki belli desenlere uygun olduğunda bir kedi gelip o minderin üstünde yatıp uyumaya başlıyor. Ne kadar çok kedi o kadar çok puan demek oluyor. Basit, tatlı, sempatik bir oyun olan Calico'daki kediler de gerçek kedilerden esinlenilmiş.

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En renkli, en lezzetli oyunlardan biri olan Sushi Go'da amacımız en güzel Sushi'leri yapıp en çok puanı toplayarak Sushi ustası olmak. 2-5 oyuncu arasında oynanabilen Sushi Go hem çocukların hem de büyüklerin oynayabileceği yapımlar arasında yer alıyor.

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