NFT yatırımı yapan ünlülerin arasına bir yenisi daha eklendi. Ünlü rapçi Eminem, binlerce dolar değerindeki ilk NFT’sini aldı.

Her geçen gün daha da popülerleşen NFT’ler, blok zinciri teknolojisiyle depolanan fotoğraf video, tweet gibi verilerin dijital varlık olarak sertifikalandırılması anlamına geliyor. Yaşadığımız küresel dünyada, sanatı ve dijital evreni demokratikleştirdiği düşünülüyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız bir içerikte, konu ile ilgili yapılan yeni araştırmalarla bunun aksinin kanıtlandığından bahsetmiştik. Son yıllarda ortaya çıkan ve özellikle son aylarda gündemden düşmeyen NFT’leri, dünyayı demokratikleştirmesi bir yana eşitsizliğin günümüzdeki bir göstergesi olarak nitelendirebiliriz.

Eminem, NFT yatırımı yaptı

Dünya’da artık pek çok insan yatırımlarını dijital varlıklara yöneltiyor. Ülkemizde de Acun Ilıcalı’dan Cem Yılmaz’a, pek çok kişi bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. Birkaç ay önce komedyen Cem Yılmaz, dijital ortamda yaptığı çizimleri Blockchain teknolojisi ile imzalayıp NFT olarak satışa sundu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bugün Polygon altyapısını kullanarak tasarladıkları NFT platformu Eneftio'yu tanıttı.

Günümüzde yalnızca yatırımlarda değil hediyelerde de NFT’lerin yer almasına şahit oluyoruz. NFT’lerin hediye edilmesinin ülkemizdeki en büyük örnekleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Elon Musk’a uzay temalı NFT hediye etmesi; AK Parti İstanbul İl Başkanının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İstanbul’un Dijital Anahtarı" adlı NFT’yi hediye etmesi olabilir.

Yatırımlarını değiştirilmesi mümkün olmayan dijital varlıklara yani NFT’lere çeviren bir başka kişi de Amerikalı Rapçi Eminem oldu. Ünlü Rapçi Eminem, Bored Ape Yacht Club NFT koleksiyonundan 450.000 $ (123.45 Ethereum) değerindeki #9055 numaralı NFT’yi satın aldı.

Her geçen gün gelişen ve değişen sanal varlıklar dünyası NFT’lerin gün geçtikçe de daha da popülerleşeceğini hatırlatmakta yarar var. Eğer hala zihninizde NFT’lerin net bir karşılığı yoksa ilgili içeriğimizi okuyabilirsiniz.