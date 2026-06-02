Samsung, Computex 2026'da dünyanın en ince OLED laptop ekranını duyurdu.

Yılın en büyük donanım etkinliklerinden biri olan Computex 2026’da birçok firma yeni ürünlerini bizlerle buluşturuyor. Samsung da bunlardan biri. Ekran konusunda öne çıkan markalardan biri olan Güney Koreli teknoloji devi, şimdi de laptop ekranlarına çağ atlatacak bir duyuruyla karşımızda.

Samsung, yeni “Ultra Slim” OLED panelini Computex 2026’da duyurdu. Dizüstü bilgisayarlarda kullanılması beklenen bu ekran, dünyanın en ince OLED laptop ekranı olarak kayıtlara geçecek.

%20 daha ince, 240 Hz yenileme hızı

Özellikle yüksek performanslı dizüstü oyun bilgisayarları için tasarlanan yeni OLED panel, görsel kaliteden ödün vermeden boyut ve hacim açısından tasarruf sağlamayı vadediyor. Kalınlık konusunda Samsung’un mevcut ekranlarına kıyasla %20 civarında daha ince bir tasarıma sahip. Şirket, bu ince tasarıma alt tabaka camının hem de kapsülleme camının kalınlığını %30'dan fazla azaltan özel bir aşındırma işlemi ile ulaşmış.

Panelde ayrıca VESA sertifikalı HDR bulunuyor. Böylece yüksek kontrastlı ve sürükleyici oyun deneyimi için 1.000 nit tepe parlaklık ve 0,0005 nit'in altında siyah işleme sunulabiliyor. Aynı zamanda çok daha iyi performans için 165 Hz’den 240 Hz’e kadar ulaşan yenileme hızını destekleyebiliyor.

Samsung’un yeni OLED paneli Computex 2026’da gösterilse de henüz ticari üretim aşamasında değil. Bu yüzden bu ekrana sahip laptop modellerin ilk olarak ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor.