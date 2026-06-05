Valve, ertelediği Steam Machine cihazını ne zaman piyasaya süreceğine dair yeni açıklama yaptı. Haberler sevindirici.

Valve, geçtiğimiz yılın kasım ayında yepyeni donanım duyuruları yapmıştı. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise şüphesiz hem konsol hem PC tarzı bir cihaz olan Steam Machine’di.

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Steam Machine’in normalde 2026’nın ilk yarısında gelmesi bekleniyordu. Şirket, bellek ve depolama konusunda dünya genelinde yaşanan krizden dolayı cihazı ertelediğini açıklamıştı. Bugün ise ne zaman piyasaya duyurulacağına dair yeni açıklamalar geldi.

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Bu yaz piyasaya sürülecek

Valve’ın Steam üzerinden paylaştığı yeni blog gönderisinde Steam Machine PC ve Steam Frame VR başlığı hakkında açıklamalara yer verildi. Firma, iki cihazın da bu yaz bitmeden geleceğini resmen duyurdu. Yani önümüzdeki 3 ay içinde Steam Machine’in ve Steam Freame’in piyasaya sürüldüğünü göreceğiz.

Steam Machine ve Frame cihazları ertelense de firma yeni kontrolcüsü Steam Controller için ayrı bir yol izledi ve o cihazı geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdü. Tam bir detay olmasa da diğer cihazların yakında gelecek olması sevindirici. Fiyatların hâlâ belli olmadığını belirtmek gerek.