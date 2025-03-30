Dünyanın farklı köşelerinde farklı kurallar geçerli. Bizim için normal olan bir eylem, başka ülkede yasaklı. Kimi yasaklar mantıklı görünürken kimi ise "Bunu da mı yasakladılar?" dedirtecek kadar tuhaf.

İşte dünya genelinde kamusal alanlarda yasaklanan en ilginç şeyler ve hangi ülkelerde yasak oldukları.

Bakalım sizi en çok şaşırtan hangisi olacak?

Sakız çiğnemek-Singapur

Singapur’da sakız çiğnemek, 1992’den beri yasak. Sebebi ise insanların sakızları yerlere yapıştırması ve temizlik maliyetlerini artırması. Yasak o kadar ciddi ki sadece tıbbi amaçlı sakız alımına izin var.

Yüksek topuklu ayakkabı-Yunanistan

Yunanistan’ın bazı tarihi bölgelerinde yüksek topuklu ayakkabı giymek yasak. Antik taşlara zarar vermemek için alınan bu önlem, özellikle turistlerin dikkat etmesi gereken bir kural.

Kırmızı ruj-Kuzey Kore

Kuzey Kore’de kadınların kırmızı ruj sürmesi yasak! Devlet, "Batılı etkilerden korunmak" adına bu tür makyajları uygunsuz buluyor.

McDonald’s-İtalya

İtalya’nın tarihi kenti Floransa’da, şehrin geleneksel mutfağını korumak için McDonald’s açılması yasak. Hatta şehir merkezinde fast-food zincirlerinin açılmasına sıkı kurallar getiriliyor. McDonald’s tabii boş durmadı ve mahkemeye başvurdu.

Şişede su satmak-San Francisco

San Francisco’da plastik şişede su satmak yasak. Çevre kirliliğini azaltmak için alınan bu karar, şehirdeki tüm kamusal etkinliklerde geçerli.

Pokémon GO-İran

İran, Pokémon GO oyununu ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğü için yasakladı. Yetkililer, oyunun "casusluk amaçlı veri topladığını" iddia ederek erişimi engelledi.

Selfie çubukları-Güney Kore

Güney Kore’de bazı kamusal alanlarda selfie çubukları yasak. Özellikle kalabalık festivallerde, çubukların insanlara çarpıp yaralanmalara yol açabileceği düşünülüyor.

Kamusal alanda öpüşmek ve sarılmak–Birleşik Arap Emirlikleri

BAE’de halka el ele tutuşmak kabul edilebiliyor ancak fazlası kesinlikle yasak. Bu tür davranışlar "ahlak kurallarına aykırı" kabul ediliyor. Cezası para ya da kısa süreli hapis cezasına kadar gidebiliyor. Tatil planı yaparken dikkat çünkü sınır dışı edilebilirsiniz.

Küfretmek–Avustralya, Queensland

Avustralya’nın Queensland eyaletinde kamusal alanda küfretmek yasalara aykırı. Polisler, ağzını bozanlara doğrudan ceza kesebiliyor. Biraz sinirliysen bile sözlerine dikkat etmekte fayda var.

Dünyanın farklı yerlerindeki bu yasaklar, kimi zaman mantıklı kimi zaman da oldukça tuhaf gelebiliyor ancak her birinin arkasında kültürel, çevresel veya güvenlikle ilgili sebepler yatıyor.

Peki sizce bu yasaklardan hangisi en ilginç? Belki de bir gün seyahat ederken bu kurallara uymak zorunda kalabilirsiniz!

Bunları da inceleyebilirsiniz: