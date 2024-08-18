Fransa’daki okullarda öğrencilerin ketçap tüketmesi, 2011 senesinden beri yasak. İyi ama neden?

Fransa’da yemek, sadece beslenmek için bir aktivite değil aynı zamanda kültürel bir deneyim olarak görülüyor. 2011 senesinde Fransız hükûmeti, buradan yola çıkarak Fransa’daki okullara ketçap yasağı getirdi.

“Ne alaka?” dediğinizi duyar gibiyiz. Bu tuhaf yasağın ardındaki sebepleri ve nasıl uygulandığını hemen anlatalım.

Fransız kültürünü koruma çalışması faktörlerden biri.

Zengin ve köklü bir mutfak kültürüne sahip olan Fransa, yiyeceklerin doğal lezzetlerinin ön plana çıkması konusunda epey takıntılı. Ketçap gibi yoğun aromaya sahip sosların, yiyeceklerin tadının önüne geçtiğini düşünüyorlar.

Sağlıklı beslenme ise bir diğer neden.

İçerdiği sodyum ve yüksek şeker sebebiyle sağlıksız bir gıda olarak nitelendirilen ketçap, obeziteye de yol açıyor. Bu yüzden Fransa, çocuklara hem sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek hem de obezite oranlarını düşürmek için harekete geçerek ketçabı okullarda yasaklamıştı.

Peki bu yasak tam olarak nasıl işliyor?

Ketçap, Fransa’daki tüm okullarda tamamıyla yasaklanmasa da sıkı kurallara tabi tutuluyor. Mesela haftada bir defa, patates kızartması gibi ketçapla tüketilmesi sevilen yemeklerle ketçap tüketilebiliyor. Bu şekilde bağımlılığın da önüne geçileceği düşünülüyor.

Sizce mantıklı bir yasak mı yoksa gereksiz mi? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz...

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: