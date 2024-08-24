Tuhaf yasaklarda bugün Malezya’ya gidiyoruz. Eğer seyahat etmeyi seven biriyseniz ve planlarınızda Malezya varsa bavulunuzu hazırlarken sarı kıyafet almasanız iyi edersiniz çünkü sınır dışı bile edilebilirsiniz.

2015’ten beri ülkede sarı kıyafet giymek yasak.

Peki sebebi neye dayanıyor, giyenler nelerle karşılaşıyor?

Sarının, Malezya'da yasaklanması, doğrudan siyasete bağlı.

Malezya halkı, sultanlarına ve güce karşı normaldi ancak yozlaşmış başbakana da güven duymuyorlardı. Vatanseverlik duygusu ile de 2007’de Bersih Hareketi başlattılar.

Malaycada “temiz” anlamına gelen Bersih’in amacı seçimlerin daha adil ve şeffaf olmasıydı. Protestocuların çoğu, bu hareketi temsil etmek amacıyla sarı kıyafetler giymeyi tercih etti.

2007’nin ardından 2011, 2012 ve 2015’te de büyük protestolar düzenlendi, şehrin yarısı sokaklara döküldü. Tişörtler giyildi, kafa bantları takıldı ve hepsinde Bersih yazıyordu. Hatta bazı şirketler bu hareketten servet bile kazandı.

2015’te hükûmet noktayı sert şekilde koydu.

Dönemin Başkanı Najib Tun Razak, sarıyı isyan ve muhalefetin sembolü olarak gördü ve bir kararname çıkardı. Bersih kelimesini içeren herhangi bir sarı giysi, mitinge yol açacak diğer basılı materyaller ve broşürler yasaklandı.

2018’de hareketi başlatanlar amacına ulaştı. Başbakan seçimi kaybetti ve iki yıl sonra yargılandı.

Ancak bu durum sarının yasak olmasını etkilemedi ve yürürlükten kaldırılmadı.

Seyahat edecekler dikkat!

Bu kural sadece Malezya halkı için değil turistler için de geçerli. Eğer birisi sokakta sarı kıyafet giyerse polis tarafından tutuklanabilir, ciddi para cezası ve bazı durumlarda hapis cezasına da çarptırılabilir.

Yabancılara bunun yanı sıra tabii ki sınır dışı edilme durumu da ekleniyor.

Malezya seyahatiniz öncesi artık bavulunuzu buna göre düzenleyebilir, olası can sıkıcı anlardan kurtularak gezinizin tadını çıkarabilirsiniz.

Bu yasaklara da dikkat edin: