Sıkı hükûmet rejimleriyle tanıdığımız Kuzey Kore’de kot pantolon giymek bile yasak. Hatta TV’de sansürleniyor. Böyle bir yasağın ardında ise kendilerince gerekçeleri var.

Dünyanın en kapalı ve otoriter rejimlerinden biri olan Kuzey Kore, insanların günlük yaşamdaki bireysel hareketlerini bile denetleyerek çeşitli yasaklar getiriyor.

Bu denetimlerin arasında giyim-kuşamdan tutun saç kesimine kadar pek çok şey var. Peki kot pantolonun yasak olmasının ardındaki gerekçeleri ne?

Kuzey Kore’de kot pantolon neden yasak?

Kuzey Kore’de halkın giyim tarzı, saç modelleri ve genel görünümü; hükûmet tarafından düzenleniyor. Tüm bunlar, hükûmetin ideolojisini sürdürme çabasının bir parçası. Kot pantolonun yasak olmasının ardında yatan sebep de bu.

Kuzey Kore’nin kot pantolonu yasaklayan kuralları 1990’lardan beri var. Kim Jong-il, kot pantolonun sosyalist bir devlette yeri olmayan, Batı ve Amerikan emperyalizminin bir sembolü olduğunu söyleyerek Kuzey Kore’de yasaklamıştı.

Kuzey Kore’deki TV programında kot pantolon sansürlenmişti.

Yukarıda gördüğünüz üzere, Kuzey Kore’nin devlet televizyon kanalı Central TV, “Alan Titchmarsh’ın Bahçe Sırları” adlı programı yayımlarken sunucunun kot pantolonunu bulanıklaştırarak sansür uygulamıştı.

Bunun gibi yasaklar, katı kurallarıyla bildiğimiz Kuzey Kore’deki sosyal kontrolün ve bireysel özgürlüklerin nasıl sınırlandığını gösteren en çarpıcı örneklerinden.

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