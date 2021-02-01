Türkiye'nin En Çok İzlenen Kadın Yayıncıları

Bir meslek kolu haline gelen yayıncılığın Türkiye’deki yükselişi sürüyor. Günlük yüz binlerce kullanıcıya erişmekte olan yayıncılığın bu konuma gelmesinde kadın yayıncıların katkısı da çok büyük. Son 30 günde en çok izlenen kadın yayıncıları listelediğimiz bu yazımıda Pqueen ve Annadeniz gibi popüler kadın yayıncılara Sselss, Miafitz, Eylül, AyuHere, NemesisTV, LunaSpia, Zeyneporakli ve Sudebelkis eşlik ediyor.

İçinde bulunduğumuz dönemin en popüler canlı yayın platformu olan Twitch, yayıncılık akımının bir mesleğe dönüşmesinde büyük rol oynuyor. Yayıncılığın bu denli popüler olmasıyla birlikte Twitch harici yeni platformlar ve onlarca yeni yayıncı doğdu.

Yıllar önce bir canlı yayının 1.000 kişi tarafından izlenmesi bile büyük bir haber iken günümüzde 30.000’den fazla izlenen yayıncılar kariyerlerine devam etmekte. Yayıncıların sayısı ve kitleleri büyüdükçe kadın yayıncıların varlığı da gündeme gelmeye başladı. Pqueen, Annadeniz gibi yayıncılarla birlikte kadın yayıncıların da on binlerce izlenebileceği öğrenilmiş oldu. Bu yazımızda Türkiye’nin son 30 günde en çok izlenen kadın yayıncılarından söz edeceğiz.

Türkiye'nin en çok izlenen kadın yayıncıları:

Pqueen

Annadeniz

Sselss

Miafitz

Eylül

AyuHere

NemesisTV

Lunaspia

Zeyneporakli

Sudebelkis

Son zamanların en popüer yayıncılarından Pqueen:

Asıl adı: Pelin Baynazoğlu

Pelin Baynazoğlu Yayın yaptığı platform: Twitch

Twitch İçerik türü: Sadece Sohbet, Oyun

1992’de Ankara’da doğan Pelin “Pqueen” Baynazoğlu, Twitch’in yükselen yıldızlarından biri. Eğitim hayatına Dumlupınar Üniversitesi’nde yaptığı yüksek lisans ile devam eden Pqueen, ilk yayınını 2017’de açtı. En çok izlenen kadın yayıncılar söz konusu olduğunda son yıllarda adını her listede gördüğümüz Pqueen, 2019’da gerçekleştirilmiş olan NoobStar adlı yarışmada yer aldı. Pqueen’in Twitch’te 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Reklam oyunculuğundan dijital yayıncılığa: Annadeniz

Asıl adı: Anna Deniz Şaylan

Anna Deniz Şaylan Yayın yaptığı platform: Twitch

Twitch İçerik türü: Sadece Sohbet

En çok izlenen kadın yayıncılar listesinde konumunu koruyan Anna Deniz Şaylan, yayıncılık hayatına başlamadan önce bir oyunculuk kariyeri de sürdürdü. LC Waikiki ve ABC gibi markaların reklam filmlerinde reklam oyunculuğu yapmış olan Anna Deniz, Twitch yayınlarında genelde “Just Chatting” kategorisinde yayınlar yapıyor. Yazımızın yazıldığı gün itibariyle Twitch’te 639.000 takipçisi bulunan Anna Deniz’in anne tarafı Ukrayna, baba tarafı ise Türk kökenlidir.

Hızlı bir yükseliş yakalayan Sselss:

Asıl adı: Selin Sonuç

Selin Sonuç Yayın yaptığı platform: Twitch

Twitch İçerik türü: Sadece Sohbet

Twitch’in en eski ve en popüler yayıncılarından biri olan Jahrein’in eşi olan Selin Sonuç, Twitch platformunda yeni yeni aktif yayın yapıyor olsa da son 30 gün içinde en çok izlenen kadın yayıncılar arasına girmeyi başardı. Şu an Twitch’te 33.000 takipçisi bulunan Selin Sonuç, eşi Jahrein ile birlikte yaptığı yayınlar sayesinde platforma oldukça hızlı adapte oluyor.

Twitch'in en aktif yüzlerinden Miafitz:

Asıl adı: Gözde Demiral

Gözde Demiral Yayın yaptığı platform: Twitch

Twitch İçerik türü: Sadece Sohbet, Oyun

Sinema ve Dijital Medya bölümünden mezun olan Gözde Demiral, 1998 yılında doğdu. 2019 yılında Acun Ilıcalı’nın Netflix projesi olan Exatlon Challange’da yarışmacı olarak boy gösteren Gözde Demiral, yarışmanın ardından da yayıncılık kariyerine devam etti. Instagram ve YouTube’da da aktif olarak içerek üreten yayıncının güncel Twitch takipçi sayısı ise 621.000.

Facebook'tan Twitch'e geri dönen Eylül:

Asıl adı: Eylül Adıgüzel

Eylül Adıgüzel Yayın yaptığı platform: Twitch

Twitch İçerik türü: Oyun, Sadece Sohbet

Yayıncılığın yanı sıra YouTube’da da içerik üretmiş olan Eylül Adıgüzel, bir dönem Facebook ile imzaladığı sözleşme ile platform değiştirmiş olsa da tekrardan Twitch’te yayın yapmaya geri döndü. Twitch’in en eski kadın yayıncılarından biri olan Eylül Adıgüzel, yayınlarında oyun oynuyor ve “Just Chatting” kategorisinde içerik üretiyor. Başarılı yayıncının güncel Twitch takipçi sayısı ise 280.000.

Trend oyunları kaçırmayan AyuHere:

Asıl adı: Cansu Öktem

Cansu Öktem Yayın yaptığı platform: Twitch

Twitch İçerik türü: Sadece Sohbet, Oyun

Gerçek adı Cansu Öktem olan AyuHere, ağırlıklı olarak sohbet odaklı yayınlar yapıyor. Aynı zamanda arkadaşlarıyla birlikte Among Us, CS:GO ve Tower Unite gibi oyunlar da oynayan AyuHere, Twitch’te 112.000 takipçiye sahip.

Ortamın en tecrübeli isimlerinden NemesisTV:

Asıl adı: Fulya Eren

Fulya Eren Yayın yaptığı platform: Twitch

Twitch İçerik türü: Sadece Sohbet, Oyun

Yaklaşık 2 yıldır aktif yayın hayatına devam eden Fulya Eren, yayıncılığı meslek haline getirmiş kadın yayıncılardan biri. Yayınlarında sıkça oyun oynayan ve sohbet konseptini kullanan NemesisTV, Twitch’te 141.000 takipçiye sahip.

Birçok espor takımının yayıncılığını yapmış olan LunaSpia:

Asıl adı: Ceren Pektaş

Ceren Pektaş Yayın yaptığı platform: Twitch

Twitch İçerik türü: Oyun, Sadece Sohbet

Adını Royal Youth ve Digital Athletics ile duyduğumuz LunaSpia, aktif olarak oyun yayını yapan kadın yayıncılardan biri. Artan izleyici sayısıyla Twitch Türkiye’nin yükselen isimlerinden olan LunaSpia, yayınlarında Valorant, Fall Guys ve Pummel Party gibi oyunlar oynuyor. LunaSpia’nın Twitch’teki takipçi sayısı ise 84.000.

Düzenli sohbet ve oyun yayınları ile dikkat çeken Zeyneporakli:

Asıl adı: Zeynep Oraklı

Zeynep Oraklı Yayın yaptığı platform: Twitch

Twitch İçerik türü: Sadece Sohbet, Oyun

Düzenli yayın hayatına başlamasıyla birlikte düzenli bir yükseliş seyreden Zeynep Oraklı, sohbet konseptini ana konsept olarak kullanan kadın yayıncılardan biri. Twitch’te ve YouTube’da adını görmeye alışık olduğumuz Graffiti Sanatçısı Doğukan Oraklı’nın eşi olan Zeynep Oraklı, Twitch’te 26.000 takipçiye sahip.

30 günde adından söz ettirmeye başlayan Sudebelkis:

Asıl adı: Sude Belkıs

Sude Belkıs Yayın yaptığı platform: Twitch

Twitch İçerik türü: Sadece Sohbet

En çok izlenen kadın yayıncılar listesinin son sırasında yer alsa da son 30 gündeki yükselişiyle göze çarpan Sude Belkıs, sohbet konseptini renklendirerek kendini izletmeyi başaran kadın yayıncılardan. YouTube’da içerik üretirken Twitch’te de yayın hayatına başlayan Sude Belkıs, Twitch’te 3.000 takipçiye sahip.