En Çok Mobil Uygulama İndiren ve Para Harcayan Ülkeler

Sensortower'ın araştırmalarına göre son bir yılda en çok uygulama indiren ve marketlerde en çok para harcayan ülkeler belli oldu. Türkiye'de 3,9 milyar uygulama indirildi ve bu uygulamalara 553 milyon dolar para harcandı.

Akıllı telefonların giderek daha erişilebilir hale geliyor olması, pandemi alışkanlıkları, nüfus artışı vb. birçok farklı sebebe bağlı olarak mobil uygulamalar giderek popülerleşiyor. Mobil uygulama kullanım alışkanlığı, beraberinde mobil uygulamaya para harcama durumunu da getiriyor çoğu zaman.

Mesela kendinizi düşünün: Kullandığınız mobil uygulamalarda ne gibi harcamalar yapıyorsunuz? Yapmıyor olabilirsiniz, ancak gün geçtikçe uygulamalara para harcama eğilimimiz artıyor. Haberimize geçmeden şunu da söyleyelim; para harcama konusunda aynı derecede aktif olmasak da ülke olarak hem Google Play Store’da hem de App Store’da epeyce aktifiz.

2025'e kadar mobil piyasalarda neler olacak?

2025’te mobil uygulamalara yapılan küresel harcama 270 milyar doları bulacak.

mobil uygulamalara yapılan küresel harcama bulacak. Yüzde 20,7 yıllık büyüme ile App Store bu payın 185 milyar dolarına sahip.

bu payın sahip. Yüzde 16,9 yıllık büyüme ile Google Play Store bu payın 85 milyar dolarına sahip.

bu payın sahip. Önümüzdeki beş yıl içinde 42 milyar dolar değere ulaşacağı tahmin edilen Avrupa, mobil piyasada kilit rol oynayacak.

Kategorisi oyun olmayan uygulamalara yapılan harcamalar, hem App Store’da hem de Google Play Store’da oyunları geçecek.

uygulamalara yapılan harcamalar, hem App Store’da hem de Google Play Store’da oyunları geçecek. 2025’te her iki mağazada da hasılatın yüzde 49’u kategorisi oyun olmayan uygulamalardan geliyor olacak.

App Store'da hangi bölgeler ne kadar para harcıyorlar?

Bölgelerin brüt hasılat sıralaması:

Orta ve Güney Asya (38.2 milyar dolar) Kuzey Amerika (22.3 milyar dolar) Kuzey Asya (8 milyar dolar) Avustralya (1.3 milyar dolar) Orta Doğu (1.1 milyar dolar) Güney Amerika (1 milyar dolar) Afrika (152 milyon dolar)

2025 yılı için bölgelerin tahmini brüt hasılat sıralaması:

Orta ve Güney Asya (yüzde 151 büyüme ile 96 milyar dolar) Kuzey Amerika (yüzde 146 büyüme ile 54.9 milyar dolar) Kuzey Asya (yüzde 196 büyüme ile 23.6 milyar dolar) Orta Doğu (yüzde 208 büyüme ile 3.4 milyar dolar) Avustralya (yüzde 158 büyüme ile 3.4 milyar dolar) Güney Amerika (yüzde 200 büyüme ile 3 milyar dolar) Afrika (yüzde 280 büyüme ile 578 milyon dolar)

Google Play Store'da hangi bölgeler ne kadar para harcıyorlar?

Çin hariç Orta Asya (16.9 milyar dolar) Kuzey Amerika (12.7 milyar dolar) Kuzey Asya (6.8 milyar dolar) Güney Amerika (962 milyon dolar) Avustralya (683 milyon dolar) Orta Doğu (594 milyon dolar) Afrika (145 milyon dolar)

2025 yılı için bölgelerin tahmini brüt hasılat sıralaması:

Çin hariç Orta Asya (yüzde 104 büyüme ile 34.3 milyar dolar) Kuzey Amerika (yüzde 97 büyüme ile 24.9 milyar dolar) Kuzey Asya (yüzde 169 büyüme ile 18.4 milyar dolar) Güney Amerika (yüzde 215 büyüme ile 3 milyar dolar) Avustralya (yüzde 168 büyüme ile 1.8 milyar dolar) Orta Doğu (yüzde 150 büyüme ile 1.5 milyar dolar) Afrika (yüzde 320 büyüme ile 611 milyon dolar)

Görünen o ki Google ve hizmetlerinin Çin’de yasaklı olması ve büyük ihtimalle de öyle kalacak olması dengeleri epey etkilemiş.

Avrupa'da mobil uygulamalara en çok para harcayan ülkeler:

Birleşik Krallık (2,9 milyar dolar) Almanya (2,8 milyar dolar) Fransa (1,7 milyar dolar) Rusya (1 milyar dolar) İtalya (801 milyon dolar) İsviçre (719 milyon dolar) Türkiye (553 milyon dolar) Hollanda (495 milyon dolar) İspanya (532 milyon dolar) İsveç (446 milyon dolar)

2020 yılında uygulamalara para harcama anlamında sadece iki Avrupa ülkesi 1 milyar dolar sınırını geçti. 2025’e geldiğimizdeyse yukarıda bahsi geçen 10 ülkenin 1 milyar dolar sınırını geçip altı ülkenin 2 milyar dolar sınırına ulaşacağı tahmin ediliyor. Hollanda, önümüzdeki 5 yıllık süre zarfında uygulamalara harcadığı miktarı en fazla artırması beklenen ülke konumunda.

2020’deki hasılat bir önceki yıla göre yüzde 42 arttı ve yıllık bileşik büyüme oranının 2025’e kadar yüzde 25 olacağı düşünülüyor. Bu denklemde 2020 yılında yüzde 60 App Store’dan yüzde 40 ise Google Play Store’dan geldi. Hollanda’nın ardından önümüzdeki 5 yıl içinde uygulamalara (hem Google Play Store’da hem App Store’da) harcadığı miktarı en çok artıracak ikinci ülke: Türkiye. Türkiye’nin bu anlamda büyüme tahmini yüzde 194.

Türkiye, 2020’de App Store ve Google Play Store’da tam 553 milyon dolar harcadık:

Yüzde 194’lük büyüme kaydedeceği düşünülen Türkiye, öngörülere göre uygulama harcamalarını bir buçuk katına çıkararak 1.6 milyar dolara ulaşacak. Peki neye harcıyoruz bu kadar? Mesela 2020 yılında, pandemi sebebiyle evlere kapanmak zorunda kaldığımız yıl boyunca nelere harcama yapmış olabiliriz?

2020’de en çok harcama yaptığımız mobil uygulamalar:

Azar TikTok Bigo Live Livu Live Chat Tinder Connected2Me WHO - Call & Chat Yalla YouTube

Pandemi tarafından esir alındığımız 2020 yılında en çok harcama yaptığımız mobil uygulamalar bunlar. Büyük bir çoğunluğunun ortak yanı, canlı yayın yapma ya da görüntülü konuşma uygulaması olmaları.

2020’de en çok harcama yaptığımız mobil oyunlar:

PUBG Mobile 101 Okey Plus Brawl Stars Game of Thrones Conquest Mobile Legends: Bang Bang Lords Mobile Game of Sultans Free Fire Rise of Kingdoms MapleStory M

Görünen o ki yukarıda bahsi geçen oyunlarda çeşitli skin’ler satın almak ya da gerçek para karşılığı oyunda birtakım öncelikler/haklar sunan uygulamalara epeyce harcama yapmışız. Acaba önümüzdeki yıl için durum ne olur?

Avrupa’da en çok uygulama indiren ülkeler:

Yukarıdaki grafikte açık maviyle gösterilenler 2020’de kaç tane uygulama indirildiğini; koyu renkle gösterilenler ise 2025’te tahminen kaç uygulama indirileceğini ifade ediyor. Rusya, Birleşik Krallık, Ukrayna, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya ve Romanya arasında 2020’de en fazla uygulama indiren ikinci ülke konumundaydık. Aynı şekilde 2025 tahminlerine göre indirdiği uygulama sayısını en fazla artıracak üçüncü ülkeyiz.

Öngörüler, Rusya’nın yüzde 47; Türkiye’nin yüzde 44 artış göstereceği yönünde. Bu noktada çarpıcı bir detay var. Avrupa’daki birçok güçlü ülkede (Almanya, Fransa, Birleşik Krallık) yaşanacak artış oldukça az. Mesela Birleşik Krallık ve Fransa’nın yüzde 5 artması beklenirken Almanya’nın yüzde 4 azalacağı düşünülüyor.

Tüm bunlar ne anlama geliyor?: