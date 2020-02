Tüm Zamanların En Çok Satan Yarış Oyunları

Geçmişten günümüze PlayStation kafelerin futbol oyunlarından sonra en popüler oyunları olan yarış oyunları, oyun dünyasının büyük bir parçasını oluşturuyor. Bu sektörde Need for Speed (NFS), Gran Turismo ve Forza gibi efsaneler oyuncuların hayatlarına girdi ve büyük bir yer edindi.

Oyuncular olarak çoğumuz, illa ki hayatımızın belirli bir bölümünde yarış oyunlarına sarmışızdır. Geçmişte konsolda, daha sonra bilgisayarlarda şimdi de ceplerimizde taşıdığımız akıllı telefonlarda oynayabildiğimiz birçok efsane yarış oyunları bulunmakta. Bu yarış oyunlarının çoğunun çocukluğumuzda güzel anılar oluşturduğunu da söylemek mümkün.

Gerek Need for Speed serisinin efsane oyunları Most Wanted ve Underground 2, gerek eğlenceli Mario Kart oyunları ve gerekse gerçekçi Gran Turismo serisinde arkadaşlarımızla kapıştık. Oyuncuların hayatında bu kadar yer eden bir oyun türü, haliyle oldukça fazla satış rakamlarına sahip. Bu içeriğimizde sizlere geçmişten bugüne en çok satan yarış oyunlarını listeledik.

Tarihin en çok satan yarış oyunları serileri:

Need for Speed (150 milyon) Mario Kart (134 milyon 600 bin) Gran Turismo (85 milyon) Driver (19 milyon) Midnight Club (18 milyon 500 bin) Forza (16 milyon) Burnout (15 milyon)

Burnout:

Burnout serisi, özellikle PlayStation 2 döneminde çok popüler bir yarış oyunuydu ve hatta Need for Speed ile yarışıyordu diyebiliriz. Sonrasında PC platformuna da çıkış yapan Burnout Paradise oyunu ise serinin en popüler oyunu oldu. Oyunun renkli atmosferi, her ne kadar lisanslı olmasa da efsane arabaları ve oynanışı, tüm oyuncuların aklında yer etti demek mümkün.

En çok satan Burnout oyunları:

Burnout Paradise – 9.000.000

Burnout Paradise Remastered – 5.000.000

Burnout Crash! – 1.000.000

Forza:

‘Forza’ kelimesi, İtalyancada ‘Güç’ anlamına geliyor. Geçmişte sadece Xbox için piyasaya sürülen ancak şu anda PC’de de bulunan bu serinin oyunları, gerçekçilik ile modifikasyon arasındaki bağı öyle güzel kuruyor ki bu oyunlar efsane grafiklerle birleşince tadından yenmez oluyor. Serinin en popüler oyunu şu an için en son çıkan Forza Horizon 4 diyebiliriz.

En çok satan Forza oyunları:

Forza Horizon 4 - 12.000.000

Forza Horizon 3 – 2.500.000

Forza Motorsport 7 - 1.220.000

Midnight Club:

Midnight Club serisi, Rockstar Games’in 2008 yılından beri yüzüne bakmadığı bir yarış oyunu serisi. Serinin ilk çıkan oyunu Midnight Club Street Racing, aynı zamanda serinin en çok satan oyunu konumunda. Firmanın neden oyunu bıraktığı ise aşikar: Aynı dönemde Need for Speed, aleminin kralıydı, Rockstar ise GTA ile başka bir alanda kraldı. Bu sebeple firma yarış oyunlarının peşini bıraktı.

En çok satan Midnight Club oyunları:

Midnight Club Street Racing – 4.500.000

Midnight Club Los Angeles – 3.500.000

Midnight Club 2 – 1.280.000

Driver:

Driver serisi her ne kadar en son çıkan oyunu Driver San Francisco ile tanınsa da toplamda 5 ana oyunu bulunmakta. San Francisco’dan sonra en çok bilinen ve serinin 3. oyunu olan Driv3r, GTA Vice City ile aynı dönemde çıkış yapmış ve büyük bir rekabet içine girmişti. Oyunun içinde Timmy Vermicelli isimli bir karakteri öldürerek özel bir etkinlik açabiliyorduk. (Tommy Vercetti’nin dalga geçilmiş hali.)

Ayrıca serinin 3. oyununun İstanbul’un Galata-Beşiktaş-Taksim taraflarında geçen bir bölümü de bulunmakta. Oyunda Galata Köprüsünü indirip kaldırabiliyorsunuz :) Driver San Francisco ile seriye noktayı koyan Ubisoft, bizce kesinlikle bu seriye geri dönüş yapmayı düşünmeli.

Serinin en çok satan oyunları:

Driver San Francisco: 14.000.000

Driv3r (750.000)

Gran Turismo:

Gran Turismo oyunları, piyasaya PlayStation özel oyunları olarak çıktı. Gran Turismo’nun ana serisinde 7 oyun bulunmakta. Bunun dışında yan oyun olarak da tam 8 adet oyunu var. Toplamda 15 oyunu bulunan seri bugüne kadar toplamda 85.000.000 adet kopya sattı ve en çok satan yarış oyunları listesinde yerini aldı.

En çok satan Gran Turismo oyunları:

Gran Turismo 3 - 14.890.000

Gran Turismo 5 -11.950.000

Gran Turismo 4 - 11.760.000

Gran Turismo - 10.850.000

Gran Turismo 2 - 9.870.000

Gran Turismo Sport – 8.000.000

Gran Turismo 6 - 5.220.000

Mario Kart:

Mario Kart serisi, 1992 yılından beri yarış oyunları piyasasında yerini almakta. Çocukluğumuzun kahramanlarından biri olan Super Mario’nun eğlenceli yarış oyunu olan Mario Kart serisinin tam tamına 14 adet oyunu bulunmakta. Tabii ki bunların birçoğu Nintendo’nun konsollarında yer almakta.

En çok satan Mario Kart oyunları:

Mario Kart Wii - 37.140.000

Mario Kart DS - 23.600.000

Mario Kart 8 / Deluxe - 23.440.000

Mario Kart 7 - 17.520.000

Mario Kart 64 - 9.870.000

Super Mario Kart - 8.760.000

Mario Kart: Double Dash - 6.880.000

Mario Kart: Super Circuit - 5.880.000

Need for Speed:

Uzun bir süredir dağıtımını Electronic Arts şirketinin üstlendiği Need for Speed serisi, en popüler yarış oyunu konumunda. Serinin ilk oyunu ‘The Need for Speed’, 31 Ağustos 1994 senesinde piyasaya sürülmüştü. Çeyrek asırdır oyun dünyasında olan Need for Speed serisi, günümüzde hâlâ aktif olarak oynanmaya devam etmekte.

Serinin en çok satan ve oyuncuların büyük çoğunluğu tarafından en iyi NFS oyunu olarak kabul edilen Most Wanted, 2006’da piyasaya sürüldü ve tam 16 milyon adet kopya sattı. Oyunda başta sahip olduğumuz ancak kaybettiğimiz BMW M3 GTR ise yarış oyunları tarihinin en ikonik arabalarından biri haline geldi.

En çok satan Need for Speed oyunları:

Need for Speed: Most Wanted – 16.000.000

Need for Speed: Underground – 15.000.000

Need for Speed: Underground 2 – 7.000.000

Need for Speed: Undercover – 5.200.000

Need for Speed: Hot Pursuit (2010) – 5.000.000

En çok satan yarış oyunlarını listelediğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Bugüne kadar çocukluk anılarımızı süsleyen birçok yarış oyununu bu listede hatırlayıp belki de duygulandık. Kim bilir, belki bir Need for Speed: Most Wanted veya bir Burnout Paradise daha gelmeyecek. Şimdilik bizden bu kadar, bu ve bunun gibi oyun ve teknolojiye dair birçok içeriğimizi görmek için sitemizi takipte kalın :)