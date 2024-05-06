IDC, dünya çapında en çok satılan tablet markalarını açıkladı. Apple, Samsung ile rekabette açık ara farkla liderliği almış durumda.

Çok değil, günümüzden 8-10 yıl geriye gittiğimizde iPad'ler ile başlayan tablet furyası özellikle eğitim ve iş dünyasını sarmıştı. O zamanlar 5,7 inç ekran boyutuna sahip Samsung Galaxy Note4, "devasa" ekranı nedeniyle "phablet" kategorisinde yer alıyordu. Bugüne geldiğimizde ise tabletlerin popülaritesi birkaç niş alan dışında tamamen kaybolmuş durumda iPhone 16 Pro Max'in 6,9 inç ekranla geleceğinin konuşulduğu bir ortamda tabletlere neden eskisi kadar ihtiyaç duyulmadığını anlatmaya gerek yoktur herhalde…

Tabletler eski popülaritesini kaybetmiş olsalar da hala her yıl 100 milyondan fazla tablet satışı gerçekleşiyor. International Data Corporation (IDC) tarafından paylaşılan verilere göre 2024'ün ilk 3 ayında 30,8 milyon tablet satıldı. Bu, geçtiğimiz yıla göre %0,5'lik bir artış olduğu anlamına geliyor. Piyasanın liderleri Apple ve Samsung'un satışları düşerken Çinli markalar, pazar paylarını artırmış görünüyorlar.

En Çok Satılan Tablet Markaları Toplam satış adedi Pazar payı Apple 9,9 milyon %32 Samsung 6,7 milyon %21,7 Huawei 2,9 milyon %9,4 Lenovo 2,1 milyon %7 Xiaomi 1,8 milyon %5,9 Diğer 7,4 milyon %24

IDC'ye göre Apple, ilk üç ayda 9,9 milyon iPad satmayı başardı. Apple, %32 pazar payıyla tablet sektörüne liderlik etmeyi sürdürse de satışlar bir önceki yıla göre %8,5 düşmüş durumda. 6,7 milyon adet tablet satışıyla 21,7 pazar payına sahip olan Samsung'da ise kayıp %5,8 seviyesinde. Huawei, Lenovo ve Xiaomi, satışlarını ciddi oranda artırmayı başarmış görünüyorlar. Hala üç markanın toplam satışlarını topladığımızda Samsung'un satış adedine anca ulaşıyoruz ancak bu yükseliş ivmesi devam ederse birkaç yıl içinde Samsung'un sıralamasının tehlikeye girebileceği söylenebilir.